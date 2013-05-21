MHP'li Lütfü Türkkan: 10 yılda biber gazı ithalatı 50 kat arttı

Hülya Karabağlı / Ankara

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, rekor hacme ulaşan biber gazı ithalatını TBMM gündemine taşıdı. Türkkan, konu ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.Yazılı soru önergesinde 2001 yılında 13 ton olan biber gazı ithalatının AKP Hükümeti döneminde sürekli arttığını söyleyen Türkkan, 2005 yılında 115 ton olan biber gazı ithalatının, günümüzde 628 ton gibi rekor bir hacme ulaştığına dikkat çekti.

21 milyon dolara 628 ton biber gazı alımı

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 12 yıl içinde biber gazı ithalatı için 21 milyon dolar ödenip 628 ton gaz alındığının basında da yer aldığını önergesinde belirtti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya 2001 yılında 13 ton olan biber gazı ithalatının günümüzde 628 tona ulaştığı doğru mudur diye soran Türkkan, hangi ülke ya da ülkelerden biber gazı ithalatı yapılıp ne kadar ücret ödendiğini de Bakan Yazıcı’ya sordu.

Biber gazı ithal eden firmalar kim?

Biber gazı ithalatı ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya 5 soru soran MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, önergesinde biber gazı ithalatı yapılan firmaların isimlerini de istedi.Sorular şöyle.

-2001 yılında 13 ton olan biber gazı ithalatının günümüzde 628 tona ulaştığı doğru mudur?

-Bugüne kadar hangi ülke ya da ülkelerden biber gazı ithalatı yapılmıştır, ne kadar ücret ödenmiştir?

-Biber gazı ithalatı yapılan firmalar hangileridir?

- Biber gazı ithalatının yıldan yıla bu kadar yükselmesinin nedenleri nelerdir?

- Biber gazı ithalatı için dış ülkelere yüksek ücretler ödemek yerine Türkiye’de biber gazı üretimi yapılması düşünülmekte midir?