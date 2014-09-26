MHP'li Korkmaz, IŞİD'den kaçanlar arasında Ermeni var mı merak ediyor!

MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya, ”Gelen Suriyeli sığınmacılar içerisinde 1915 Ermeni tehcirinde Türkiye’den gönderilen Ermeni kökenli sülaleler ya da insanların sayısı nedir?” diye sordu.

'Asayiş olaylarına sebebiyet veren 1.5 milyon sığınmacı'

TBMM Başkanlığı’na bakan Efkan Ala’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesi şöyle.

IŞİD terör örgütünün sınırlarımıza yakın yerleşim yerlerine saldırması sonrasında Suriye’den ülkemize doğru sayıları yüzbinleri bulan büyük bir sığınmacı göçü yaşanmıştır. Bugün itibariyle Suriye’den kaçıp Türkiye’de yaşamlarını idame ettirmeye çalışan, karşılığında da bulundukları yerlerde güvenlik ve asayiş olaylarına sebebiyet veren 1.5 milyon sığınmacının bulunduğu ifade edilmektedir.



“Sığınmacı” başlığı altında toplanan kişilerin kimlikleri ve göç hedefleri detaylıca araştırılmaksızın adeta ülke güvenliği büyük bir riskle karşı karşıya bırakılmıştır.

Bu sığınmacılar içerisinde PKK’lı teröristlerle, örgüte yardım ve yataklık yapanlar ve 1915 Ermeni tehciri kapsamında ülkemizden ayrılmış Ermeni kökenli sülalelerin yoğun olarak bulunduğu birçok basın yayın organında yer almıştır. Kendilerine sorulduğunda “Bir daha Suriye’ye dönmeyiz zaten dedelerimizin sürgün edildiği topraklara geri geldik” diyen ve belli bir amaca yönelik olarak göç etmiş olduğu anlaşılan insanlara rastlanılmaktadır.

'Ermeni diasporasının 100. yıl faaliyeti değerlendirmesini yapıyor musunuz?'

Bakanlığınız olarak Suriye’den Türkiye’ye göç eden sığınmacıların kimlikleri ve göç amaçlarını detaylıca inceleyen sosyal, siyasal araştırma ve analizleriniz var mıdır?

Bu şahıslar içerisinde gerek terör örgütü mensubu gerekse başka bir şer hedef için Türkiye’ye gelmiş göçmen tespitleriniz olmuş mudur?

Bu tespitleriniz sonucunda, ülkeye girdikten sonra güvenlik güçlerine teslim edilmiş yada sınırdışı edilmiş sığınmacılar var mıdır? Varsa sayısı nedir?

Bu sığınmacılar hangi kriterler ışığında geçici iskan sahalarına gönderilmekte yada gönderileceği iskan yerleri neye göre belirlenmektedir?

Gelen Suriyeli sığınmacılar içerisinde 1915 Ermeni tehcirinde Türkiye’den gönderilen Ermeni kökenli sülaleler ya da insanların sayısı nedir?

Ermeni diasporası tarafından (sözde) “Ermeni soykırımı(!)” nın 100. Yılı olarak lanse edilen 2015 yılı öncesinde, bu geriye göçün, “100. yıl” faaliyetlerinden biri olabileceği değerlendirmesini yapıyor musunuz?

Bakanlığınız bünyesinde 57. Hükümet zamanında yürürlüğe konulan “Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Planı” yürürlükte midir? Son 5 yıl içerisinde bu konu ile ilgili herhangi bir etkinlik yapılmış mıdır?