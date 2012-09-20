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Politika

MHP'li Koray Aydın cemaat iddialarına ne yanıt verdi?

MHP Genel Başkan adayı Koray Aydın, Gülen cemaatine dair iddiaları yanıtladı

20 Eylül 2012 01:15

MHP Genel Başkan adayı Koray Aydın, bazı MHP'li vekillerin "Fethullah Gülen'in adayı" olduğu yönündeki ididalarını yalanladı.

MHP Genel Başkan adayı Koray Aydın, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

‘Hocaefendi ile hiç karşılaşmadım’

 

Aydın, "Ben bu arkadaşlarımın, ellerine tutuşturulan metni okuduğunu düşünüyorum. Biz bu arkadaşımıza kızmıyoruz. Hocaefendi ile hiç karşı karşıya gelmedim. Görmemiş olmam bana bir şey kazandırmaz bana bir şey kaybettirmez. Sayın Başbuğ'umuzun hep duasını aldığı

Hocalarımız vardı" diye konuştu.

 

‘Ulusalcı dediler’

 

Aydın, "Başbuğ'umuz bu isimlerle nasıl bağ kurduğunu bilen insanlarız. Tüm cemaatlere yakınım. MHP'nin oturduğu fikir sistematiği Türk İslam birlikteliğini önemseyen bir harekettir. Milliyetçi mukaddesatçı ve demokrat bir partiyiz. Ben aday oldum 15 gün ulusalcı dediler, 15 gün sonra çark ettiler. Şimdi de bu gibi iddialar ortaya atıyorlar" dedi.

 

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