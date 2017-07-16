MHP'li Karakaya: Sıradan muayenehaneler kurumsal hastane gibi sunuluyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Prof.Dr. Mevlüt Karakaya, sıradan muayenehanelerin internet sitelerinde kendilerine 'tecrübeli kurumsal hastane' görünümü verip halkı mağdur ettiklerini öne sürerek soru önergesi verdi.

CNN Türk'te yer alan habere göre Karakaya, bu konuda TBMM'ye Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. MHP'li Karakaya, yaptığı açıklamada, internet ortamları ve bazı televizyonlarda sıradan muayenehanelerin insanları aldatıcı bilgiler verdiğini ifade ederek şöyle dedi:

"Sanal ortamlarda sağlık kurumları ve doktorlarla ilgili yanıltıcı yönlendirmelerle vatandaşa tuzak kuruluyor. Söz konusu bazı sitelerde kalp-damar, genel cerrahi ve medikal estetik gibi alanlarda hastane ortamında uzman doktorlar tarafından yapılması gereken ameliyatlar için hastaların, Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmayan, SGK kaydı bile bulunmayan merdiven altı sözde kliniklere yönlendirildiği yönünde endişeler, tarafımıza iletilmektedir."

Soru önergesi

Karakaya, önergesinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a şu soruları yöneltti:

"İnternet reklamlarıyla hasta toplamaya çalışan ve Bakanlığınızın bilgisi dışında faaliyet gösterten sağlık kuruluşları var mıdır? Bu tarz hastanelere giderek mağdur olan vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Yasal olmayan klinik ya da hastanelere karşı hangi tedbirler alınmakta ve yaptırımlar uygulanmaktadır? 2016 ve 2017 yılında Bakanlığınızın tespit ettiği ve faaliyetlerine son verilen klinik ya da hastane sayısı kaçtır? Bu tarz yasadışı faaliyet gösteren ve para karşılığı buralarda doktorluk yapan hekimlere ne gibi yaptırımlar gerçekleştirilmiştir? Vatandaşlarımızın mağdur olmasına ve zarar görmesine neden olan bu tür sağlık alanındaki reklamların denetimi ve takibi yapılmakta mıdır?"