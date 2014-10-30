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Politika

MHP'li Işık: Yeni havalimana neden RTE adı verilecek?

MHP'li Alim Işık, Ulaştırma Bakanı'na İstanbul'a yapılan yeni havalimanın adını sordu

30 Ekim 2014 10:36

MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık, İstanbul’da inşaatı devam eden yeni havalimanına Recep Tayyip Erdoğan (RTE) adının verilmesi ve Atatürk Havalimanı’nın tarifeli uçuşlara kapatılacağına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'a, "RTE önerisi kimden gelmiş ve hangi nedenlerle kimler tarafında bu isme karar verilmiştir" diye sordu.

Alim Işık'ın İstanbul’da yapımı kararlaştırılan 3. Havalimanına ilişkin TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi şöyle:

“-Söz konusu isim önerisi kimden gelmiş ve hangi nedenlerle kimler tarafında bu isme karar verilmiştir?

-Anılan havalimanı inşaatının tamamlandığında Atatürk Havalimanı’nın tarifeli uçuşlara ve kullanıma kapatılarak Atatürk adının da silinmek istendiği iddiaları doğru mudur?

-Hangi gerekçelerle Atatürk Havalimanı kapatılmak istenmektedir? Atatürk havalimanı sahasının, hangi amaçlarla ve nasıl değerlendirilmesi planlanmıştır?

-Bölgedeki hava sahasının darlığından dolayı iki havalimanının aynı anda kullanılamayacağı gerekçesiyle Atatürk havalimanının kapatılmak istendiği iddiaları doğru mudur?

-Yeni havalimanının ilk fazının ne zaman devreye girmesi planlanmıştır? Bakanlığınızın anılan konulara ilişkin görüşü ve 2014-2015 yılı programları nasıldır?”

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