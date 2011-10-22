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Politika

MHP'li İrbeç disiplin kuruluna sevk edildi ANKARA (A.A)

22 Ekim 2011 22:22

-MHP'li İrbeç disiplin kuruluna sevk edildi ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - MHP Antalya Milletveki Yusuf Ziya İrbeç, ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi. MHP'den yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İrbeç'i ''disiplinsiz ve dengesiz'' davranışlarından dolayı Merkez Disiplin Kuruluna sevk ettiği belirtildi. Açıklamada, ''MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya Milletvekili İrbeç'i disiplinsiz ve dengesiz davranışları sebebiyle, parti tüzüğünün 78. maddesinin 4. fıkrası ve 81. maddesi uyarınca MHP'den kesin olarak ihracı talebiyle, tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmiştir'' ifadelerine yer verildi.

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