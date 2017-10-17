MHP'li iki başkan arasında buzlar eridi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediyesi\'nin MHP\'li Başkanı Cengiz Ergün ile MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk arasında geçen ocak ayında yaşadıkları mahkeme polemiğinin ardından buzlar eridi. Öztürk, Ergün\'ün ziyaret edip, tespih hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediye MHP\'li Başkanı Cengiz Ergün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kendisini komplo kurmakla suçladığını ileri sürdüğü partisinin Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk hakkında ceza ve tazminat davası açacağını söyledi. Öztürk de Ergün\'e sosyal medya üzerinden cevap vererek, kendisinin de dava açacağını belirtti. Geçen ocak ayında yaşanan bu tartışmaların ardından iki başkan barıştı. İl Başkanı Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ergün\'ü ziyaret etti. Daha önce birbirlerine dava açacaklarını açıklayan ikili, görüşmede samimi pozlar verdi. Öztürk, Ergün\'e özel yapım tespih hediye etti.

4 Ekim\'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin katılımıyla gerçekleşen Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi\'ni Manisa\'ya kazandırması nedeniyle Ergün\'e teşekkür eden Öztürk, MHP belediyeciliğinin Manisa\'da örnek bir şekilde kendisini gösterdiğini söyledi. Manisa\'da 40 yıllık bir sorunu tarihe gömdüklerini belirten Ergün ise kente güzel hizmet verebilmenin çabası içinde olduklarını vurguladı.



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