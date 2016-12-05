MHP'li İhsanoğlu: Şanghay seni alacak mı?

MHP milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, AB'nin alternatifi olarak ‘Şanghay Beşlisi'ni gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Peki Şanghay alacak mı seni?" sözleriyle eleştirirken Türkiye'nin Şanghay ülkeleriyle ticaret hacminin sadece yüzde 6 olduğunu hatırlattı. MHP'li vekil “Bu dış politikadan memlekete hayır gelmez” dedi.

MHP'nin Türkiye genelinde başlatmış olduğu divan toplantılarının ilk toplantısı İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir otelde gerçekleşti. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul Milletvekilleri Ekmeleddin İhsanoğlu, İzzet Ulvi Yönter, İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş ile çok sayıda partili katıldı.

"Bütün komşularımızla aramız bozuk"

Toplantıda konuşan İhsanoğlu dış politikaya yönelik eleştirilerde bulundu. Türkiye'nin 2009'dan itibaren dış politikada çok büyük yanlışlar yaptığını belirten İhsanoğlu, "Özellikle 2009'dan itibaren Türkiye dış politikası milli hedeflere hizmet etmenin yerine, bazı insanların ideolojik hale getirilen nostaljik hayalleriyle Türkiye'yi yönetmek istediler. Ulaştığımız netice; bütün komşularımızla aramız bozuk. Müttefiklerimizle bağlarımız sarsılmıştır. Ve bugün Türkiye Ortadoğu ve dünya sahnesinde söz sahibi olmaktan, bir caydırıcı güç olmaktan çıkmıştır. Yumuşak güç yerine askeri güç kullanmak durumuna gelmiştir" dedi.

"Suriye hassasiyeti 98 kilometreye indi"

Askeri güç kullanıldığında da neyin ne olacağının tahmin edilemeyeceğine dikkat çeken İhsanoğlu, "Hele yalnız kaldıysanız… 900 küsür Suriye sınırı ile olan hassasiyetimiz 98 kilometreye, yani onda birine indi. Biz bu işe başlarken ‘her santimetresi bizim için kırmızı çizgidir' dediğimiz zamanlardan geldik 98 kilometreye…" diye konuştu.

"Hiç kimse alalım filan demedi"

Türkiye'nin AB yolculuğundan vazgeçip Şanghay Beşlisi'ne yönelmesini de eleştiren İhsanoğlu, "Biz bugün böyle reaksiyonel şekilde NATO'dan çıkalım Şangay'a girelim diyoruz. Peki Şangay alacak mı seni? Hiç kimse alalım falan demedi. Biz bu lafı çoktan beri tekrarlıyoruz" dedi.

"Hayır gelmez"

Şangay'ın NATO'nun alternatifi olmadığını da savunan İhsanoğlu, "Bizim ticaretimizin yüzde 50'si Avrupa Birliği'yledir. Şanghay ülkelerine yaptığımız ticaret ise yüzde 6'dır. Yani yüzde 50'yi atacağız çöpe, yüzde 6 ile devam edeceğiz. Böyle bir dış politika yürütmek gerçekten memlekete hayır getirmez" ifadelerini kullandı.