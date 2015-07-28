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Politika

MHP'li Halaçoğlu'ndan AKP'li seçmene 'şehit' eleştirisi: Oy verirken bilmiyor muydunuz?

Yusuf Halaçoğlu, Malazgirt'te Jandarma Komutanı Kulaksız'a düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu

28 Temmuz 2015 14:21

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Muş'un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın PKK’lılarca öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Halaçoğlu açıklamasında AKPi seçmenlerine seslenerek, "Yüzde 41 oy verirken böyle olacağını bilmiyor muydunuz? Bütün yalanlarını görmezden geldiniz. Vatan toprağını terk ettiler, ceplerini doldurdular, lüks içinde bir hayat sürdüler, görmediniz" dedi.

Cafer Zengin’in DHA’da yer alan haberinde göre, eşi ve çocuğuyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Şehidimiz Binbaşı Aslan Kulaksız kahvede şehit edildi. Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Türk Milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden saldırıyı değerlendiren Halaçoğlu, saldırıyı kınayan AKP seçmenlerine şu sözlerle seslendi:

"Şehid haberleri geldikçe, olmamalıydı diyenlere. Olmamalıydı da, olmasına göz yuman ve destek verenlere yüzde 41 oy verirken böyle olacağını bilmiyor muydunuz? Belki bin kere söyledik yanlış yapıyorsunuz diye. Kaç kere söyledik bunlar da sizi kandırıyorlar yapmayın. Bütün yalanlarını görmezden geldiniz. Vatan toprağını terk ettiler, ceplerini doldurdular, lüks içinde bir hayat sürdüler görmediniz. Aslında siz kendinizi aldattınız, ama asıl Türk Milleti'ne en büyük zararı verdiniz. Allah bundan sonrasını hayreyleye."  

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