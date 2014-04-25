Üniversite Erdoğan'ın diplomasını açıkladı, Halaçoğlu 'İmza eksik' dedi

''Başbakan Tayyip Erdoğan'ın okuduğu İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi üç yıllık, dolayısıyla Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı adayı olamaz" diyen MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu'na Marmara Üniversitesi'nden yanıt geldi. Rektör Prof. Dr. Zafer Gül, Erdoğan'ın 4 yıllık üniversite mezunu olduğunu bildirdi.

Rektör Gül, yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

"Sayın Başbakanımız, T.C. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticari Bilimler Fakültesi'nden 1980-1981 öğretim yılı Şubat döneminde mezun olmuştur. Kendisine, isteği üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde geçici mezuniyet belgesi verilmiştir. Marmara Üniversitesi kurulmadan önce, Sultanahmet'teki İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı olarak Aksaray'da 4 yıllık İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksekokulu vardı. Daha sonra bu yüksekokul Ticari Bilimler Fakültesi oldu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi, mevcut olan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile bağlı fakülte ve yüksek okullar bünyesi üzerine kuruldu. Kurucu rektörümüz de sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz'dur. Dolayısıyla, sayın Yusuf Halaçoğlu'nun kamuoyuna açıkladığı bilgiler doğru değildir."

Halaçoğlu'ndan cevap

Üniversiteden yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra MHP'li Yusuf Halaçoğlu Twitter'da bir açıklama yaparak, üniversitenin paylaştığı diplomayla ilgili bir yeni iddia ortaya attı.

Halaçoğlu, Erdoğan'ın mezuniyet tarihinin 1981 olduğunu ve üniversitenin Temmuz 1982'de kurulduğunu hatırlattı. Halaçoğlu ayrıca mezuniyet belgesini paylaşarak diplomada imzaların eksik olduğunu öne sürdü.