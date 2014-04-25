T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üniversite Erdoğan'ın diplomasını açıkladı, Halaçoğlu 'İmza eksik' dedi

Erdoğan cumhurbaşkanı olamaz diyen MHP'li Halaçoğlu'na Marmara Üniversitesi'nden diplomalı yanıt geldi

25 Nisan 2014 11:19

''Başbakan Tayyip Erdoğan'ın okuduğu İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi üç yıllık, dolayısıyla Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı adayı olamaz" diyen MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu'na Marmara Üniversitesi'nden yanıt geldi. Rektör Prof. Dr. Zafer Gül, Erdoğan'ın 4 yıllık üniversite mezunu olduğunu bildirdi.

Rektör Gül, yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

"Sayın Başbakanımız, T.C. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticari Bilimler Fakültesi'nden 1980-1981 öğretim yılı Şubat döneminde mezun olmuştur. Kendisine, isteği üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde geçici mezuniyet belgesi verilmiştir. Marmara Üniversitesi kurulmadan önce, Sultanahmet'teki İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı olarak Aksaray'da 4 yıllık İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksekokulu vardı. Daha sonra bu yüksekokul Ticari Bilimler Fakültesi oldu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi, mevcut olan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile bağlı fakülte ve yüksek okullar bünyesi üzerine kuruldu. Kurucu rektörümüz de sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz'dur. Dolayısıyla, sayın Yusuf Halaçoğlu'nun kamuoyuna açıkladığı bilgiler doğru değildir."

 

Halaçoğlu'ndan cevap

 

Üniversiteden yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra MHP'li Yusuf Halaçoğlu Twitter'da bir açıklama yaparak, üniversitenin paylaştığı diplomayla ilgili bir yeni iddia ortaya attı.

Halaçoğlu, Erdoğan'ın mezuniyet tarihinin 1981 olduğunu ve üniversitenin Temmuz 1982'de kurulduğunu hatırlattı. Halaçoğlu ayrıca mezuniyet belgesini paylaşarak diplomada imzaların eksik olduğunu öne sürdü.

ETİKETLER

erdoğandiplomaüniversitemhphalaçoğlucumhurbaşkanı olamazrektörcevapmezuniyet

İlgili Haberler

Erdoğan'ın diploması cumhurbaşkanı olmasına engel mi?

MHP Grup Başkanvekili Prof. Halaçoğlu, Başbakan'ın mezun olduğu yüksek okulun üç yıllık olduğunu, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı'na aday olamayacağını savundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24