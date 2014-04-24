Erdoğan'ın diploması cumhurbaşkanı olmasına engel mi?

MHP Grup Başkanvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu yüksek okulun üç yıllık olduğunu, dolayısıyla Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını iddia etti. Başbakan Erdoğan'ın üniversitede derslerine girdiğini açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Prof. Aydın Ayaydın ise Erdoğan'ın okuduğu okulun 3 yıllık olması nedeniyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağına yönelik iddianın doğru olmadığını, okulun 4 yıllık eğitim verdiğini söyledi.

Başbakanlık internet sitesinde de yayımlanan biyografisinde Erdoğan'ın 1981 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdiği yazıyor. Ancak Marmara Üniversitesi 1982 yılında kurulduğu için, Erdoğan'ın Aksaray Yüksek Ticaret Okulu mezunu olduğu dile getiriliyor.

Anayasa'nın "Cumhurbaşkanı" başlığını taşıyan bölümündeki "Nitelikleri ve Tarafsızlığı" alt başlıklı 101. maddesinde cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli nitelikler sayılırken "üniversite" değil ""yüksek öğrenim" ifadesi geçiyor. Maddenin ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir..."

‘Başbakan Anayasa'ya göre aday olamaz’

Bir gazetecinin sorusu üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu açıklanan Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nin, o dönmede üç yıllık olduğunu savunan Halaçoğlu, "Dolayısıyla Başbakan Erdoğan Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı adayı olamaz" dedi.

Bu okulun 1980'den sonra fakülte haline geldiğini ifade eden Halaçoğlu, "4 yıllıksa Başbakan açıklasın, diplomasını göstersin" diye konuştu.

Halaçoğlu, bu okulda yangın çıktığı için bütün belgelerin yok olduğunu, sonradan başvuranlara diploma verildiğini kaydetti.

'4 yıl boyunca Erdoğan’ın hocalığını yaptım'

CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ise, MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu'nun İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nin 3 yıllık olması nedeniyle anayasaya göre cumhurbaşkanı adayı olamayacağına yönelik iddiasına ilişkin konuştu.

Erdoğan'ın, 1978-1981 yılları arasında Marmara Üniversitesi'ne bağlanan ve 4 yıllık eğitim veren İktisat ve Ticaret Yüksekokulu'nu bitirdiğini belirten Ayaydın, 4 yıl boyunca üniversitede Erdoğan'ın hocalığını yaptığını kaydetti.

‘Mezun olduğu okulda yangın çıkmadı’

Ayaydın, Erdoğan'ı ve sınıf arkadaşlarını çok iyi hatırladığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınıf arkadaşlarından biri de şu anda Marmara Üniversitesi'nde Profesör olan Mehmet Emin Arat, bir dönem rektör yardımcılığı yaptı. Sayın Başbakan'ın mezun olduğu tarihte, ihtilalden sonra YÖK kurulduğu için İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ismi Marmara Üniversitesi olarak değişti. Bu nedenle Sayın Başbakan, 4 yıllık eğitim veren Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi diploması aldı.

Sayın Halaçoğlu'nun 'yandı' dediği Ticari ve İdari İlimler Akademisi doğrudur. Ticari İlimler Akademisi'nin Sultanahmet Kampüsü yandı. Ama Sayın Başbakan o okulda değildi, o okula bağlı Aksaray Fındıkzade Molla Gürani Caddesi'nde faaliyet gösteren, 4 yıllık eğitim veren İktisat ve Ticaret Yüksekokulu'ndan mezundur. Yangının çıktığı okuldan mezun değildir, Sayın Başbakan'ın mezun olduğu okulda yangın olmadı, dosyalar yanmadı."

Marmara Üniversitesi Rektörü'nden açıklama

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül, Erdoğan'ın 4 yıllık üniversite olduğunu bildirdi.

Rektör Gül, yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi: "Sayın Başbakanımız, T.C. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticari Bilimler Fakültesi'nden 1980-1981 öğretim yılı Şubat döneminde mezun olmuştur. Kendisine, isteği üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde geçici mezuniyet belgesi verilmiştir. Marmara Üniversitesi kurulmadan önce, Sultanahmet'teki İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı olarak Aksaray'da 4 yıllık İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksekokulu vardı. Daha sonra bu yüksekokul Ticari Bilimler Fakültesi oldu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi, mevcut olan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile bağlı fakülte ve yüksek okullar bünyesi üzerine kuruldu. Kurucu rektörümüz de sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz'dur. Dolayısıyla, sayın Yusuf Halaçoğlu'nun kamuoyuna açıkladığı bilgiler doğru değildir."

‘Sınavlarda araya bir sıra asker dizerdik’

Ayaydın, asistan olarak Erdoğan'ın hem sınavlarına hem de "para kredi dersine" girdiğini ifade etti.

Ayaydın, Başbakan ve diğer sağ görüşlü öğrencilerin bir yerde toplanıp, polis ve asker nezaretinde derslere ve sınavlara girebildiğini belirterek, "Hatta haziran ve eylül aylarında bunların sınavlarını yaparken, aynı sınav salonunda bunların arasına bir sıra asker dizip, sağ tarafta Sayın Başbakan'ın dahil olduğu grubu oturturduk, sol tarafta da sol görüşlü öğrenciler otururlardı" diye konuştu.