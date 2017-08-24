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MHP'li eski milletvekili partisinden istifa etti

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA) - MHP'de 23 ve 24'üncü yasama döneminde Isparta Milletvekili olarak görev yapan Süleyman Nevzat Korkmaz partisinden istifa etti

24 Ağustos 2017 14:51

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA) - MHP\'de 23 ve 24\'üncü yasama döneminde Isparta Milletvekili olarak görev yapan Süleyman Nevzat Korkmaz partisinden istifa etti.
MHP\'li eski milletvekili Nevzat Korkmaz, istifa dilekçesini Ankara 17\'nci Noterliği kanalıyla MHP Genel Merkezi, Yargıtay Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu ve MHP Isparta İl Başkanlığı\'na gönderdi. Genel Merkez tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve bu nedenle savunması istenilen Korkmaz, istifa dilekçesinde, \"Genel merkez politikaları sebebiyle MHP içerisinde vatanıma ve milletime hizmet etme imkanı kalmadığını görüyor, aynı düsturla \'önce ülkem ve milletim\' diyerek MHP üyeliğinden istifa ediyorum\" ifadelerine yer verdi.

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