MHP'li Erkan Akçay, Erdoğan'ın yemini oturarak izledi

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almak üzere TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından Başkanlık Divanı'na ve yemini etmek üzere kürsüye davet edildiğinde, AKP'li milletvekilleri ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Yeminin ardından bazı HDP'liler de Erdoğan'ı alkışladı. Yeminde ayağa kalkmayan tek milletvekili ise MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay oldu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın usul tartışması açmak istemesine Çiçek'in izin vermemesi üzerine CHP'liler tepki gösterdi. Altay'ın Anayasa ve İçtüzük kitapçığını kürsüye atması ve CHP'lilerin toplu olarak salonu terk etmesi üzerine, Başkanlık Divanı'nda yer alan CHP'li Katip Üye Muharrem Işık da divandan ayrıldı. Işık'ın yerine, AK Parti'li katip üye Bayram Özçelik geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstiklal Marşı'nı çaldı. Erdoğan, Genel Kurul'u başıyla selamladıktan sonra Başkanlık Divanı kürsüne geçti, burada Çiçek ve katip üyelerle tokalaşarak, salondan ayrıldı.

Erdoğan, törenin ardından eşi Emine Erdoğan ile Başkanlık Divanı odasında bir süre dinlendi.

Erdoğan, kendisini tebrik etmek üzere Şeref Salonu'nda bekleyenlerle tokalaştı ve kısa süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri törenle Meclis'ten uğurlandı.