MHP'li Erhan Usta: Danıştay kararının tartışılacak bir yanı yok

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Danıştay\'ın \'Öğrenci Andı\' kararına ilişkin, \"Danıştay kararının bana göre tartışılacak bir yanı yok. Bu karar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı\'nın bir an evvel bu kararı uygulamasını bekliyoruz\" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Danıştay\'ın \'Öğrenci Andı\' kararını doğru bulduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığının bu kararı uygulamaya başlamasını beklediklerini söyledi. Erhan Usta, \'Öğrenci Andı\'nın öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerinin oluşumuna katkı sağlayan bir metin olduğunu kaydederek şunları söyledi:

\"Hepimizin bildiği gibi andığımız 1933 yılından beri okullarımızda okutulan bir metindir. Danıştay kararının bana göre tartışılacak bir yanı yok. Bu karar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı\'nın bir an evvel bu Anayasa Mahkemesi kararını uygulamasını bekliyoruz. Tabii bir kısım değerlendirmeler oldu. Ben bu değerlendirmeleri yani mahkemenin aldığı karara ilişkin bunun hukuki olmadığı veya yerindelik denetimi yaptığına ilişkin eleştirileri doğru bulmuyorum. Çünkü her karardan sonra mahkemelerin verdiği kararı tartışacak olursak bu işin sonu olmaz. Hukuk devletinde mahkeme ne karar verdiyse o karar çerçevesinde idarenin de uygulama yapması gerekir. Bu mahkeme kararı mahkeme yani elinde aidiyeti ve bağlılığı güçlendirmeyi, çocukların milli, manevi ve kültürel değeri oluşumuna katkı sağlamayı amaçlayan ve uzun yıllardır okutulan bu metinin kaldırılmasının hukuken geçerli sebeple dayanması gerektiği tartışmasızdır. Buna esasen hukuken baktığımız zaman, az önce ifade ettiğim gibi bilimsel bir gerekçesi yok. Hukuki bir temeli olmayan bir karar alarak kaldırılmıştır, mahkemede doğru yönde bir karar vermiştir.\"