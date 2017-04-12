MHP’li Erdoğan'dan AKP'li Petek'e 'Bylock' sorusu: MİT’ten liste istediniz mi, istediğiniz halde gelmedi mi?

MHP Muğla Milletvekili ve TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Üyesi Mehmet Erdoğan, komisyonun AKP’li başkanı Reşat Petek’in "Bylock kullanan vekiller olduğu" iddiası konusunda, “Biz de böyle bir liste yok” sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan, Bylock kullanan milletvekilleri listesinin Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) istendiğine dair komisyondan kendilerine bir bilgi verilmediğine dikkat çekerek, “Komisyon başkanı Reşat Petek, ‘Elimizde Bylock listesi yok' diyor. Bu istendiği halde mi gelmedi, istenemediği halde mi böyle bir açıklama mı yapılıyor bilmek istiyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla muhataplarından böyle bir bilgi istenmediği yönünde” dedi.

Erdoğan, Bylock kullandığı iddiasıyla birçok kişinin tutuklandığına ve "vatan haini" ilan edildiğine dikkat çekerken "Onlara talimat veren, terfi eden, tayin eden siyaset ve üst bürokrat tarafı elini kolunu sallaya sallaya geziyor" dedi.

“Bylock cemaatin ayak takımının haberleşme sistemi mi?"

Erdoğan, T24’ün hükümet ve AKP kanadından "Biz de Bylockçu vekil yok" açıklamalarıyla ilgili sorusuna, “Bu konuda bir sürü rivayet var, yapılan açıklamalara da bakıyoruz, o zaman Bylock haberleşme sistemi cemaatin ayak takımının haberleşme sistemi mi? Hiç üst tarafı yok mudur bunun bu nasıl bir mantıkdır” diye yanıtladı.

“Fidan ve Akar’a soru göndermedik”

Erdoğan, komisyon üyesi olarak yazılı sorulara yanıt vermeyen iki önemli isimle ilgili, “Biz gözüne baka baka soru sormadıktan ve dinlenmesi gerektiğine inandığımız için Hakan Fidan ve Hulusi Akar’a soru göndermedik” dedi.

“MİT’den Bylock listesi yazılı olarak talep edildi mi?"

Erdoğan, AKP Burdur Milletvekili Petek’in açıklamaları ile komisyonu şöyle değerlendirdi:

Komisyon Başkanı Reşat Petek’in ‘Elimizde Bylock listesi yok’ açıklaması var bugün gazetelerde. Bizim elimizde doğru Bylock listesi yok ancak biz MHP olarak komisyon başkanlığından MİT Bylock listesini göndermesini talep ettik. Komisyondaki görüşmeler sonucunda bu işin adli bir işlem olduğu tüm sayının çok fazla olduğu konuşuldu.

Biz de o zaman sözlü olarak o komisyon tutanaklarında bu vardır, mademki bu çok fazla diğerleri ilgilendirmiyor, bizi ilgilendiren üst bürokrasi ve siyasi ayağında kimler varsa ki; bunlar zaten kamuya mal olmuş adamlardır bunlar hakkında gizlilik iddiası falan da yerinde değildir, bunları ayrıştırarak Meclis’e de üst bürokrasi ve siyasi ayağı komisyona göndersin dedik ama bizim bu talebimizin yazılı olarak muhataplarına iletildiğini ben bilmiyorum. Komisyonun resmi olarak istemediği bir bilgiyi 'Ben de yok’ demek doğru bir açıklama değil. Bunların istendiğine dair bir bilgi bize verilmedi. Bu istendiği halde mi gelmedi, istenmedi de böyle bir açıklama yapılıyor bilmek istiyoruz. Ancak, bizim bildiğimiz kadarıyla muhataplarından böyle bir bilgi istenmediği yönünde.

“Siyasi ayağı olmadan devlet içinde bu kadar büyük yapılanma asla ve kata mümkün değil”

(AKP’den gelen ‘Biz de bylockçu vekil yok' hatırlatması üzerine) Bu konuda bir sürü rivayet var, yapılan açıklamalara da bakıyoruz o zaman Bylock haberleşme sistemi cemaatin ayak takımının haberleşme sistemi mi? Hiç üst tarafı yok mudur bunun, bu nasıl bir mantıktır. Bylock iddiasıyla hemşire, öğretmen, polis cezaevinde vatan haini ama öbür tarafta onlara sahip çıkan onları atayan ve onlara talimat veren terfi eden tayin eden siyaset ve üst bürokrat tarafı elini kolunu sallaya sallaya geziyor.

“Hakan Fidan, Hulusi Akar’ın komisyonda dinlenilmesine inandık; mektupla olmaz dedik”

Bunu kabul etmek mümkün değildir, buna yok demek akla mantığa uygun değildir. Çünkü siyasi ayağı olmadan devlet içinde bu kadar büyük yapılanma asla ve kata mümkün değildir. Bunlar artık kimsenin aklıyla alay etmesin. Biz zaten Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanına soru göndermedik. Niye göndermedik dinlenmesi gerektiğine inandığımız için. Gözüne baka baka soru soramadıktan sonra mektuplu olmaz. Ne gönderecek bana.

Elde edilebilecek daha çok şey varken AKP komisyonu bitirdi, teknik olarak sürenin uzatılması mümkündü. Soruşturma Komisyonuna dönüştürülmesi de mümkündü.