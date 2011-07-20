-MHP'Lİ ÇİRKİN'DEN ÇİÇEK'E TBMM TV MEKTUBU TBMM (A.A) - 20.07.2011 - MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e gönderdiği mektupta, TBMM TV yayın sürelerine ilişkin kararın gözden geçirilmesini istedi. Çirkin, mektubunda, TBMM TV'nin sadece 14.00-19.00 saatleri arasında, Genel Kurul'un çalıştığı üç gün boyunca yayın yapacağı, parti grup toplantılarının da yayımlanmayacağı yönündeki karar ve bu konudaki haberleri anımsattı. Anayasada yer alan ''Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir'', ''Türk Milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır'', ''Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz'' hükümlerine işaret eden Çirkin, şunları kaydetti: ''Anayasamızda, güçler ayrılığı vurgusu yapılarak yasama, yürütme ve yargı yetkisinin nasıl yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. Anayasanın açık hükümleri bu doğrultudayken; Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç, 'Meclis TV yayınlarının TRT için külfet olduğunu' söylerken, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise 'Meclis TV ile TBMM ve TRT arasındaki protokolden herhalde muhalefetin hiç haberi yok. Bu anlaşmayı, bu protokolü bilmiş olsalar bizim iyiniyetimizi görürdüler. Biz iktidara geldiğimizde şu anda açıklanan durum neyse durum oydu. Biz geldiğimizde burada bir esneme olsun dedik, bunu için teşebbüsümüz oldu. Fakat baktık bu tamamen şov manzarası arz ediyor' şeklinde açıklama yapmıştır.'' Mektubunda, TBMM TV'nin, ''şov kanalı olmadığını ifade eden Çirkin, ''Milletimizin, kendisini yetkilendirdiği temsilcilerinin sesidir. Alınan bu kararla, siyasi partilerin değil, vatandaşın sesi kısılmak istenmiştir'' görüşünü dile getirdi. Çirkin, mektubunda, ''Sizin, milletimizin temsilcilerinin, dolayısıyla milletimizin Meclisinin Başkanı olmanız nedeniyle basına 'Başbakan'ın talimatı' şeklinde yansıyan bu kararın gözden geçirilmesi ve milletimizin sesinin kısılmaması konusunda gereğini yapacağınıza inanıyor, geçmiş devlet tecrübelerinize güvenerek bu hususu dikkatlerinize arz ediyorum'' ifadesine yer verdi.