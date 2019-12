-MHP'Lİ ÇAKIR: OYUMUZ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE ELAZIĞ (A.A) - 14.01.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Çakır, 41 yıllık bir siyasi parti olduklarını ve seçim barajıyla ilgili bir sorunları bulunmadığını söyledi. Çakır, Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve MYK üyesi Yavuz Temizer ile temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da Havaalanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. Türkiye'nin zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, iktidar mensuplarının ise her şeyin güzel olduğunu söylediğini belirten Çakır, ''Bu sorunları nasıl çözeceğimizi, neyi,nasıl, kiminle yapacağımızı biliyoruz. Bu noktada hiç kimse kalkıp diyemez ki (Bu meseleleri ve çözümlerini MHP'den daha iyi biliyoruz) Bugün hükümeti kur deseler, 70 milletvekili ile hükümeti kurarız. Hem de iki tane bakanlar kurulunu kurabiliriz. Ama tek eksiğimiz var o da milletin desteği'' diye konuştu. Ülkede ''bölünüyoruz, parçalanıyoruz'' söylemlerinin gündemde olduğunu, MHP'nin bu söylemlerin üzerinden siyaset yaptığını iddia edenler bulunduğunu dile getiren Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz bunun üzerinden siyaset yapmayız. Biz ülkemizin birliği üzerinden, geleceği ve bekası üzerinden siyaset yaparız. Kim her ne şekilde olursa olsun eline silah alırsa ülkenin bağrına silahını dayarsa ve (ben sana zorla şunu yaptıracağım) derse karşısına çıkarız. Bizim milliyetçiliğimiz, bugün Güneydoğu'da yaşayan kendisini Kürt hisseden insanımızın da hakkını, hukukunu, beklentisini onun bu ülke içerisinde sağlığını, refahını gözeten bir milliyetçilik anlayışı.'' Bir gazetecinin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, MHP'nin kılpayı barajı aşacağı yönünde değerlendirmede bulunduğunu ifade etmesi üzerine Çakır, ''Şimdi bir laf var. Aç tavuk kendisini buğday ambarında zanneder. MHP 41 yıllık bir siyasi parti. Hiçbir zaman böyle baraj sorunu olan bir parti değil. Anketler, çalışmalar yaptırıyoruz. Türkiye'nin her yerinde oyumuz şuanda yüzde 20'nin üzerinde'' dedi. Tüm Türkiye'yi dolaştıklarını, insanlarla görüştüklerini ve baraj sorunun hiçbir zaman söz konusu olmadığını söyleyen Çakır, ''Ama onlar MHP'yi böyle görmek, böyle değerlendirmek istiyorlar. Çünkü öyle değerlendirdikleri zaman ikili bir siyasi yapı... İşte CHP, bir de AKP TBMM'de olursa, onların hesabına göre 367 milletvekili çıkarma imkanları olacak. 367 milletvekili olunca da Anayasa'yı istedikleri gibi tek başlarına değiştirme imkanları olacak. Anayasa ne için değişecek? Özerklik taleplerini karşılamak için. Böylece bugüne kadar bir türlü açıklayamadıkları, adına açılım dedikleri 'İhanet projesini' gerçekleştirmek için böyle bir tabloda fırsat bulacaklar. Böyle bir tabloya Türk milleti fırsat vermeyecek. Böyle bir tabloya 72 milyon insanımız fırsat vermeyecek'' diye konuştu.