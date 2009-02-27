MHP'li Bölükbaşı: Tavuğun cücüğü güzün sayılır

MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı, İzmir'de adaylarının, AKP ve CHP'nin gerisinden çıkmasını “Tavuğun cücüğü güzün sayılır'' deyimiyle açıkladı.



Deniz Bölükbaşı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu ile birlikte partisinin il merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 29 Mart yerel seçimlerinde sadece yerel yöneticilerin seçilmeyeceğini, Türkiye'nin siyasi rotasının belirleneceğini savundu. Bölükbaşı, “Türkiye 6 yıldır yangın yerine döndü. Bu seçimler, AKP'den demokratik yolla kurtuluşun önünü açacak. Demokratik bir ihtar verilecek. AKP'nin alacağı sonuçla sonbaharda erken genel seçimi gündeme getirecek'' dedi.



Bölükbaşı, AKP için “Başbakan orta oyununa çevirdiği seçim kampanyasını ucuz esaslar üzerine kurdu. Başbakanın kampanyasında tehdit, şantaj, Davos, Hamas, buzdolabı, çamaşır makinesi var. Bakanların ağzından dökülen AKP'den olmayan belediye başkanlarını seçerseniz hizmet vermeyiz hezeyanları var'' dedi.



Bölükbaşı CHP için de “Bugüne kadar dışladığı siyasi simgeleri siyasi makyaj haline getirdiler. Kuran kursu, çarşaf, imam adaylar bunlardan birkaçı. Her iki parti de sanki seçime değil, maskeli baloya hazırlanıyor'' dedi.



Bölükbaşı, İzmirli'nin tercihini kendisi için değil, kenti için çalışan belediye başkanlarından yana kullanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

“CHP ufku dar bir anlayışı temsil ediyor. AKP'nin ki ise temeli kirli bir anlayış. İzmir bu iki çatışmacı zihniyete mahkûm değil. İzmirli, bu iki partinin siyasi hayatı parsellemesine izin vermeyecektir.''



Gazetecilerin soruları üzerine İzmir'de seçimin AKP ve CHP arasında geçeceğini gösteren MHP'nin yüzde 6.2 ile iki partinin de çok gerisinde kalan anketlerini değerlendiren Bölükbaşı şunları söyledi:



“İzmir bizim için çok önemli bir il. 22 Temmuz seçimlerinde Ankara'yı da yakalayıp geçmiştir. Anketlere gelince siz her gün AKP ve CHP arasındaki seçim kampanyasını ekranlarda bir horoz döğüşü haline getirirseniz, bunu da desteklemek için bilimsel yönü hakkında birşey demek istemem ama 15- 20 gün önce yapılmış anketleri televizyonlarda tartışırsanız bu durum, milli iradeye ipotek koymaktır. Anadolu'da bir laf vardır `tavuğun cücüğü güzün sayılır' (Bir girişimden elde edilen verimin gerş ek değeri, bu verimin karşılaşacağı tehlikeler bittikten sonra belli olur) diye. 29 Mart günü sandıklar açıldığında göreceğiz.''

