MHP'li Birtürk, Akşener'i hedef aldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, Meral Akşener\'in parti kurmasının, ABD ve FETÖ tarafından MHP\'yi bölmek için yapılan bir proje olduğunu öne sürdü. Akşener\'in kendi partilerini sekteye uğratamayacağını belirten Birtürk, \"Meral Akşener, ikinci bir Cem Uzan vakasıdır. Durum bu kadar nettir. Bunların balonları da çok kısa süre içerisinde sönecektir\" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, son olarak dün MHP Buldan İlçe Teşkilatından 209 üyenin birden toplu istifasının açıklamasının ardından, partisinin il binasında çeşitli ilçelerde yaşanan parti içi istifalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Birtürk, 16 bin üyelerinin bulunduğunu, göreve gelmelerinin ardından 3 bin 500 kişiyi yeni üye yaptıklarını belirtti. Yeni parti kuran Meral Akşener\'in MHP\'yi ileriye dönük sekteye uğratmayacağını dile getiren Birtürk, MHP\'yi parçalamaya kimsenin gücünün yetemeyeceğini ifade etti. Birtürk, \"2002\'deki, MHP\'nin genel seçimlerde baraj altında kalması adına bir Amerikan projesi olan Cem Uzan vakası, bugün Meral Akşener ile ilgili Amerikan ve FETÖ projesi olan bir yapıdır. İkisi de aynıdır. Bu MHP\'yi bölmek, parçalamak, yok etmek adına yapılmıştır. Bu projelerle başarılı olamayacaklar. MHP ülkü ocaklarıyla, sendikalarıyla toplumla bir bütündür. MHP\'yi parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Akşener\'in listesinde en uçta yer alan isimler var. HDP\'den ve Doğruyol Partisi\'nden adamlar var. Bizden de ihraç edilmiş, kendi partisine ihanet eden kişiler var. O listede gerçekten vatanını milletini seven, etrafı olan kişilerin hiçbiri yoktur. Meral Akşener, ikinci bir Cem Uzan vakasıdır. Durum bu kadar nettir. Cem Uzan\'lar geldi gitti, İsmail Cem\'ler geldi gitti. Bunların balonları da çok kısa süre içerisinde sönecektir. MHP, 48 yıllık şanlı bayrağını korumaya devam edecektir\" diye konuştu.

1.5 TON POSTER SAKLANDI İDDİASI

Açıklamalarını sürdüren Birtürk, \"2002\'de meclise giremememizin ardından parti içinde \'Devlet Bahçeli olduğu sürece MHP\'ye oy vermeyiz\' sloganlarıyla bugünlere gelindi. Bunu 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde yoğun olarak yaşadık. Yerel bazlı baktığımız zaman MHP Genel Merkezi tarafından Denizli teşkilatına gönderilen 1.5 ton genel başkanımızın resmi ve posterlerimiz MHP\'ye ait iki depoda saklanmış ve dağıtılmamıştır. Bunu yapan insanlar Meral Akşener saflarındadır. Buldan ilçemizde 209 kişinin istifa haberini aldık. Ben inanıyorum ki istifa eden 9 kişidir ve bu 9 kişi de partiden atılmış insanlardır, bu 200 kişi de sahtedir. Bunları önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Eğer bunlar 200 kişinin istifa ettiğini resmi olarak ispatlasa, hep beraber gidelim ben burada bir hafta durmam\" diye konuştu.



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