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Politika

MHP'li bir isim daha istifa etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara İlçe Belediyesi meclis üyesi MHP'li Şinasi Koltuk, partisi ve meclis üyeliklerinden istifa etti

09 Nisan 2017 01:22

MHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Malkara İlçe Belediyesi meclis üyesi Şinasi Koltuk, iki belediyedeki meclis üyelikleri ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

3 yıldır sürdüğü görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyuran Şinasi Koltuk, "Milliyetçi Hareket Partisi Malkara Belediyesi meclis üyeliğinden, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliğinden partime ve bulunduğum görevlerde layıkıyla faydalı olamadığımdan, geriden gelen gençlerin önünü açmak için istifa ettim. Malkara halkına bugüne kadar gösterdiği yakın ilgiden ve destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Referandum sürecinden bu yana "hayır" oyu vereceğini açıklayan MHP'den birçok isim istifa etmişti.

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