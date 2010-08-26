-MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN "EVET" İSTİFASI HATAY (A.A) - 25.08.2010 - Halk oylamasında ''evet'' oyu kullanacaklarını açıklayan Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Karaköse ile merkez ilçeye bağlı Ovakent beldelerinin MHP'li belediye başkanları partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Karaköse belde Belediye Başkanı İsmail Ergüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin ülkenin demokratikleşme süreceğine destek vermediğini söyledi. Referandumda ''evet'' oyu kullanacağını ifade eden Ergüt, 4 meclis üyesiyle birlikte partilerinden istifa ettiklerini kaydetti. Merkeze bağlı Ovakent beldesinin MHP'li Belediye Başkanı Abdulşükür Mert de ziyarette bulunduğu Yayladağı ilçesine bağlı Karaköse beldesinde referandumda ''evet'' oyu kullanacağını açıklayarak, meclis üyeleriyle birlikte partisinden istifa ettiğini belirtti.