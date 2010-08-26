T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN "EVET" İSTİFASI HATAY (A.A)

26 Ağustos 2010 00:31

-MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN "EVET" İSTİFASI HATAY (A.A) - 25.08.2010 - Halk oylamasında ''evet'' oyu kullanacaklarını açıklayan Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Karaköse ile merkez ilçeye bağlı Ovakent beldelerinin MHP'li belediye başkanları partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Karaköse belde Belediye Başkanı İsmail Ergüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin ülkenin demokratikleşme süreceğine destek vermediğini söyledi. Referandumda ''evet'' oyu kullanacağını ifade eden Ergüt, 4 meclis üyesiyle birlikte partilerinden istifa ettiklerini kaydetti. Merkeze bağlı Ovakent beldesinin MHP'li Belediye Başkanı Abdulşükür Mert de ziyarette bulunduğu Yayladağı ilçesine bağlı Karaköse beldesinde referandumda ''evet'' oyu kullanacağını açıklayarak, meclis üyeleriyle birlikte partisinden istifa ettiğini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24