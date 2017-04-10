MHP'li belediye başkanına silahlı saldırı girişimi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinin belediye başkanı Vahdi Arısoy, daha önceden problem yaşadığı belirtilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, daha önce problem yaşadığı Selim P. ile sokakta karşılaştı.

Arısoy ile Selim P. arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Selim P. silahını çekip başkana ateş etmeye başladı.

Bu sırada çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle silahtan çıkan mermiler başkanı ıskaladı. Olay yerinden kaçan Selim P.'yi arama çalışmaları başlatıldı. Selim P.'nin 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.