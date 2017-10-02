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Politika

MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, MHP'den istifa ettiğini duyurdu

02 Ekim 2017 22:30

Çanakkale'nin Gökçeada Belediye Başkanı MHP'li Ünal Çetin, bugün partiden istifa ettiğini açıkladı.

Mart 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Gökçeada Belediye Başkanı seçilen Çetin, parti içinde farklı fikirlere sahip olanların disipline sevk edildiğini belirttiği açıklamasında, "Hayatım boyunca içinde bulunmaktan onur duyduğum ve görev aldığım her kademesinde mücadelesini verdiğim partimin, ülkemin geleceği ile ilgili verilen kritik kararlar noktasında takındığı tutum; şahsımı ve benim gibi düşünen birçok ülke sevdalısını endişeye düşürmüş ve ülkemizin geleceğine yönelik hayal kırıklığına uğratmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa etmiş olduğumu tüm kamuoyuna saygıyla beyan ederim" dedi.

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