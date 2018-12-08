MHP'li başkanın öldürüldüğü saldırıyla başlayan husumet, barışla sonuçlandı

DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR\'ın Kocaköy ilçesinde geçtiğimiz Ekim ayında MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi ve eski MHP Kocaköy İlçe Başkanı Mehmet İçli\'nin silahlı saldırıyla öldürülmesi üzerine İçli ve Kılıç Aileleri arasında başlayan husumet, 22\'inci dönem Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer\'in araya girmesiyle, barışla sonuçlandı.

Kocaköy ilçesinde 3 Ekim günü yaşanan olayda Mehmet İçli(60) evine gittiği sırada düzenlenen silahlı saldırıyla öldürüldü. Saldırı sonrasında Kılıç ve Kaya Ailesi\'nden 4 şüpheli gözaltına alındı. Kanaat önderleri ile 22\'inci dönem Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer\'in araya girmesiyle Kılıç ve İçli aileleri arasında başlayan husumet, barışla bitti.

Kocaköy Merkez Camii\'nde bugün saat 14.00\'da düzenlenen barış törenine Kocaköy Kaymakamı adına Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, eski milletvekilleri Mesut Değer ve Ferit Bora, çok sayıda işadamı, kanaat önderi ile iki aile üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra aile üyeleri, Kuran-ı Kerim altından geçerek barış yemini etti ve barıştı. Törende kısa bir konuşma yapan Mesut Değer, \"Dinimizde barış önemlidir. Huzur içinde birlikte kardeşçe yaşamak elbette önemlidir. Bugün de böyle bir barış töreni düzenlediğimiz için her iki tarafa ve Kocaköy halkına çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın\" dedi. Barış töreni, lokum dağıtımı ve duaların ardından sona erdi.

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