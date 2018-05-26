MHP'li başkanın iddiası: Saadet isimli küçük ve önemsiz parti mensupları arkadaşlarımıza ateş etti

Ankara'da 2'si ağır 7 Saadet Partilinin yaralandığı pankart kavgası ile ilgili olarak MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'dan açıklama geldi. Baştuğ, Saadet Partisi'ni 'küçük ve önemsiz' diye niteledi ve iddiasını aktardı :

"Arkadaşlarımıza ateş ettiler. Ülküdaşlarımız da meşru müdafaa haklarını kullanmışlardır."

Ankara'da 2'si ağır 7 Saadet Partilinin yaralandığı pankart kavgası ile ilgili olarak yazılı açıklama yapan MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında Saadet isimli küçük ve önemsiz parti mensupları partimizin afişlerini indirmişler. Bu durumu gören yoldan tesadüfen geçmekte olan ülküdaşlarımız kendileri ikaz etmişler ancak grup başta sopa tekme ve yumruklarla cevap vermiş karşılık alınca silaha sarılmış ve arkadaşlarımıza ateş etmişlerdir. Ülküdaşlarımız da meşru müdafaa haklarını kullanmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Ankara’da Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana gelen olayda, yol üzerindeki aydınlatma direklerine parti bayrakları asan yaklaşık 20 kişilik Saadet Partili grup ile bölgeye daha sonra gelen ve MHP'li oldukları öğrenilen 80 kişilik grup arasında bayrak asılması nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre münakaşa eden şahısların arasındaki gerginliğin şiddetlenmesi soncu olay, kısa sürede kavgaya dönüştü. 100 kişilik kalabalık grup bulvar birbirine girerken, bayrak sopaları da silah olarak kullanıldı. Kavga esnasında kalabalığın içinden havaya ateş açıldığı da iddia edildi.