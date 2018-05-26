Ankara'da Saadet Partililere bayrak asma çalışması sırasında saldırı; yaralılar var!

Ankara Konya yolu civarında gece saatlerinde bayrak asma çalışması yapan Saadet Partililere saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk de yer alıyor.

Saldırganların MHP'li bir grup olduğu, saldırganların başında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya olduğu iddia edildi. Tedavi altına alınan Öztürk ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Gruplar halinde saldırdılar

milligazete.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, saldırganların organizeli bir şekilde 6-7'şer kişilik gruplar halinde saldırıyı gerçekleştirdikleri bildirildi.

2-3 kişilik ekipler halinde çalışan bayrak ekibine planlı bir şekilde ayrı ayrı saldırı yapıldığı da edinilen bilgiler arasında bulunuyor.

Sağlık durumları iyi

Yaralılardan birine 10 dikiş atıldığı ve tedavilerinin devam ettiği ifade edildi. Yarıların sağlık durumları iyi.

Saadet Partisi'nden açıklama

Saadet Partisi Ankara İl Seçim Karargah Başkanı Selim Aydın milligazete.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Saat 01.30 sularında partide toplantı yapıyorduk. Arkadaşlar bizi aradılar başkanım Anadolu Bulvarından bize saldırıyorlar. Bizde şuan ağır yaralı olan Ankara 3. Bölge 3. Sıra adayımız Mehmet Fethi Öztürk beyle olay yerine intikal ettik. Biz oraya gider gitmez ne olduğunu sorduk. Mevlüt Karakaya ve ekibindeki arkadaşlar bizim arkadaşların pankartlarını yırttığı iddiasıyla arkadaşları darp etmişler. Olayın öncesinde şu oluyor; bizim arkadaşlar pankartları taşırken bir anda Devlet Bahçeli’nin makam arabası geçiyor. 5 dakika sonra bir ekip geliyor. Bizim arkadaşları dövüyorlar. Dövdükten sonra soruyorlar ne oldu diye. Bizim arkadaşlar diyor ki biz indirmiyoruz pankartlarınızı. MHP'liler bu yerdeki pankartlar ne diye sorunca bizim pankartlarımız dedik. Daha sonra yanlışlık oldu kusura bakmayın dediler. Polisi aramaya teşebbüs edince elini omzuma atıp bak kardeşim uzatmayalım yoksa kötü olacak bununla kalmayacak dediler. Bizde olay uzamasın diye arkadaşları götürmeye çalışırken bir anda 25-30 kişi gelip sorgusuz sualsiz bize vurdular. İnanın sayısını saymakta güçlük çektim. Öyle bir noktaya geldi ki silah çekip arkadaşlarımızın ağızlarına dayadılar. Polis bizim arkadaşları tutuyor. Öldüresiye darp edilen bizim arkadaşlar gözaltınıp alınıp karakola götürülen bizim arkadaşlar. Sağlıkçılar bile diyor ki bu adamın (Mehmet Fethi Öztürk) durumu ağır bu adamın hastaneye götürülmesi lazım. Polisler amirin emri var gönderemeyiz diyor. İl Başkanımız Fatih bey gelip siz ne yapıyorsunuz dedikten 20 dakika sonra ambulansın gitmesine izin verildi.”