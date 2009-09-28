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Yaşam

MHP’li başkanın cipi otomobile çarptı: 2 ölü

28 Eylül 2009 15:49

AKSARAY’da akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra aniden yola çıkan Sevinçli Belediye Başkanı MHP’li Dilaver Fırat yönetimindeki cip, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi yaşamını yitirirken, Dilaver Fırat ve cipte bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Aksaray- Güzelyurt Karayolu’nun Doğantarla Beldesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Sevinçli Belediye Başkanı Dilaver Fırat (40), yönetimindeki 68 DF 165 plakalı cipe yakıt aldıktan sonra aniden yola çıktı. Cip, bu sırada karşı yönden gelen Yüksel Kaya (47) yönetimindeki otomobille çarptıştı.

Kazada Dilaver Fırat, eşi Durdane Fırat (42), komşuları Şöhret Taşcı (60) ve Mücevver Taşcı (68) ile otomobil sürücüsü Yüksel Kaya ve yanındaki arkadaşı Yusuf Karaaslan (52) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Yüksel Kaya ile Yusuf Karaaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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