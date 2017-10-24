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MHP'li başkanı yaralayan zanlı tutuklandı

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ndeki bir düğünde çıkan kavgada, MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül'ün de aralarında bulunduğu 3 kişiyi tabancayla yaralayan M

24 Ekim 2017 14:45

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'ndeki bir düğünde çıkan kavgada, MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül\'ün de aralarında bulunduğu 3 kişiyi tabancayla yaralayan M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, geçen cumartesi günü saat 01.00 sıralarında, Ayvacık\'ın Dibekli Köyü meydanında yaşandı. Köydeki düğünde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla açılan ateş sonucu MHP Ayvacık İlçe Başkanı Şengül karnından, Nazım Kabaç ayağından, baba Hasan Kabaç ise elinden yaralandı. Çağrılan ambulanslarla Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan MHP\'li Şengül\'ün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A., dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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