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Politika

MHP'li başkan AKP'ye geçti

Ankara Belediye Meclisi ilk toplantısında, MHP’den Balâ Belediye Başkanı seçilen İbrahim Gündüz, AKP’ye geçti.

15 Nisan 2009 03:00

29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden sonra yeniden oluşan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ilk toplantısını Melih Gökçek’in başkanlığında yaptı. Toplantıda Başkanlık Divanı oluşturulması için seçimler yapıldı. İlk toplantıda, MHP’den Balâ Belediye Başkanı seçilen İbrahim Gündüz, AKP’ye geçti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Birinci Dönem Birinci oturumunu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in başkanlığında gerçekleştirdi.

Gündem gereği, öncelikle Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlık Divanı oluşturulması için seçimler yapıldı. Gizli oylama ile yapılan seçimler sonrasında AKP Belediye Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez 67 oyla Meclis Birinci Başkan Vekili seçildi. İkinci Başkan Vekili ise 65 oyla Davut Erdem oldu. MHP’li üyeler Akif Sarı ve Hamit Mermer 28’er oy aldılar.

Bu arada, MHP’den Balâ Belediye Başkanı seçilen İbrahim Gündüz, AKP’ye geçti. Gündüz ile birlikte iki MHP’li Meclis Üyesi de AKP’ye geçti.

Böylelikle AKP Meclis üyesi sayısı 59’a yükselirken, MHP’nin üye sayısı 18’e düştü. CHP’nin Meclis’te 26 üyesi bulunuyor.

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