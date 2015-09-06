MHP'li Başesgioğlu aday olmayacak

MHP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu, yaptığı değerlendirmeler ve parti genel merkez yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, 1 Kasım'da yapılacak 26. Dönem Milletvekili seçimlerinde aday olmamaya karar verdiğini bildirdi.

Başesgioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Haziran seçimlerinde, son kez milletvekili adayı olduğunu ifade ettiğini anımsattı. Yapılan seçimler sonucunda, yeniden MHP İstanbul milletvekili olarak seçildiğini belirten Başesgioğlu, hükümetin kurulamadığını ve seçimlerin yenilenmesine karar verildiğini dile getirdi.

Ülke ve millet bütünlüğünün büyük bir tehdit altında bulunduğu, her gün vatan evlatlarının şehit verildiği olağanüstü bir dönemden geçildiğini ifade eden Başesgioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu acı gerçek, seçim ve seçim sonuçlarının çok önüne geçmiştir. Milletimiz sorumluluk sahibi herkesten, bu kötü gidişatın durdurulmasını talep etmektedir. Şahsımın yeni dönem milletvekilliği adaylık konusunda ise hem 7 Haziran seçimlerinde verdiğimiz son kez aday olma sözümüze sadık kalmak, hem de yeni gelişen şartlar ışığında bir değerlendirme yapma zarureti doğmuştur. Yaptığım değerlendirmeler ve partimiz genel merkez yöneticileriyle gerçekleştirdiğim görüşmeler sonucunda, 1 Kasım'da yapılacak 26. Dönem Milletvekili seçimlerinde aday olmamaya karar verdim. Seçimlerin tüm siyasi partilerimize, aday arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. Bir kez daha devlet ve milletimizin bekası için inandığımız ülkü ve ilkeler ışığında, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğimi ifade ederim."