-MHP'li Bal: ''Sınır ötesi kara operasyonları başlatılmalı'' KONYA (A.A) - 08.11.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, ''AKP'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önünü açarak, bir an önce sınır ötesi kara operasyonlarını başlatması gerekir'' dedi. Bal, partisinin Konya İl Teşkilatının Şehit Aileleri Derneği'nde düzenlediği bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı terör saldırısı ve Van depreminde hayatını kaybedenlerin acısıyla karşıladığını söyledi. Bu acılar nedeniyle bayramın buruk geçtiğini ifade eden Bal, terör örgütünün Çukurca'daki saldırısından iki gün önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bölgeye gittiğini anımsatarak, şunları kaydetti: ''Cumhurbaşkanı iki gün önce bölgeye gitti, burada yer alan birlikleri ziyaret etti. Bu ziyaret, ertesi gün gazetelere şu şekilde yansıdı; 'Sınırın en uç bölgesindeki askerleri Cumhurbaşkanı ziyaret etti. Ancak bu ziyareti gizlice gerçekleştirdi. 40 tane koruması 15 gün önce gitti, güvenlik tedbiri aldı. Dağlara keskin nişancılar yerleştirildi. Zırhlı araçlarla yollar kesildi. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarına gizlice, aşırı bir güvenlik tedbiriyle gitti. Bu olaydan bir gün sonra PKK, Cumhurbaşkanı'nın gittiği 9 tane bölgeyi yerinde basarak burada askerlerimizin canına kıydı'' dedi. Bal, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani ile yapılan görüşmeleri de eleştirerek, ''Mesut Barzani onların hamisi, emmisi, onları barındıran besleyen... Kediye ciğer mi emanet ediyorsun, öyle şey mi olur? Türkiye'nin gücü kudreti yetmiyor mu da Barzani'ye emanet ediyorsunuz bu işi. Kılavuz kargadan ibarettir. Barzani'den kılavuz olursa gideceğimiz yer bellidir. AKP Hükümeti ile şehit kanı durmaz, şehidin acıları milletin yüreğinde kanamaya devam eder. AKP'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önünü açarak, bir an önce sınır ötesi kara operasyonlarını başlatması gerekir'' diye konuştu.