MHP'li Bal: Anayasa Mahkemesi uygun, başörtüsünü çözelim

HÜLYA KARABAĞLI T24/ ANKARA





MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, Kadın milletvekillerine pantolon düzenlemesi için toplanan Anayasa Komisyonu’nda başörtüsü sorununun çözümü için öneride bulundu. Bal, “Şimdi Anayasa Mahkemesi de belirli bir şekle dönüştürüldüğüne göre bu sorunun tekrar toplumsal mutabakatla çözülmesi için MHP'nin samimi duygularını sizinle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Kadın milletvekillerine pantolon düzenlemesi için toplanan Anayasa Komisyonu’nda birbirinden çok farklı konuları da gündeme getirdi. CHP’li Rıza Türmen, kadına yönelik cinayet ve yaralanmalardaki artışa dikkat çekerken, “Acaba siyasi iktidarın kadına bakış açısı sonulu olduğu için mi durum gittikçe kötüleşiyor yorumu yapınca hazır cevaplığı ile bilinen komisyon bakanı Prof. Burhan Kuzu, “Kadına bakışımız her zaman doğru. Düzgün bakışımız var. Yanlış bakış olmaz. Allah çarpar sonra” yanıtı verdi.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, İsrail üzerinden Suriye'yi vurma planları diye söze başlayınca beklenen oldu. Burhan Kuzu devreye girerek, “ Ne alakası var? Aşağıda basın toplantı salonu var. 8 yıldır bunu yapıyorsun. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Sapla saman aynı yerde olmaz. Ben ne yapayım? Konumuz bu değil” dedi.

Kart konuşmasına devam etti ve ‘İsrail üzerinden Suriye'ye karşı Türkiye'nin öncü kuvvet olarak kullanılmak istendiğini görüyoruz. Dış siyasette Alman vakıfları yoluyla Deniz Feneri davasında stratejik mevki kazanılmak isteniyor. Türkiye'nin sağduyulu kamuoyu bu gerçekleri görüyor” dedi.

Daha sonra CHP’li Türmen, konuşmasında kadın cinayetlerini, taciz ve tecavüzleri gündeme getirdi. Son 7 yılda 5 bin kadının öldürüldüğünü, taciz ve tecavüz suçlarında yüzde 35 artış olduğunu anlatan Türmen, kadınların 1999 yılında yüzde 34,1 olan iş gücüne katılın oranının 2010 yılında yüzde 27,6'ya düştüğüne dikkat çekti.

Komisyonun AKP’li kadın üyeleri Belma Satır, Fatoş Gürkan, Canan Candemir Çelik, Semiha Öyüş ve Ayşe Türkmenoğlu sessizce atışmaları izlerken MHP’li Faruk Bal ise tamamen farklı bir konuya değindi.

MHP’nin başörtüsüyle ilgili özgürlük alanının genişletilmesi konusunda samimi görüşlerini ortaya koyduğunu hatırlatan Bal, “Bunun sorun olmaktan çıkartılması için gerekli çabayı göstereceğiz. 'Şimdi Anayasa Mahkemesi de belirli bir şekle dönüştürüldüğüne göre bu sorunun tekrar toplumsal mutabakatla çözülmesi için MHP'nin samimi duygularını sizinle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.