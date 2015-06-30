MHP'li Aydın: AKP-CHP koalisyonunu oldu gibi görüyorum

MHP tarafından Meral Akşener'in yerine Meclis Başkan Vekili seçilen ve bir dönem MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye rakip olan Koray Aydın'ın açıklamaları kulisleri hareketlendirdi.

Aydın, "HDP’yi 12’nin üzeri tahmin etmiştim. Hatta son akşam 12.7 yazmıştım. Çok yanılmadım., CHP koalisyonunu oldu gibi görüyorum. İkisi de çok istekli" ifadelerine yer verdi.

'İyi bir izdivaç olacakbelli'

Al Jazeera’den Gonca Şenay'a seçim sonrasını ve koalisyon senaryolarını değerlendiren Aydın'ın açıklamaları şöyle: "Bence CHP ile kuracak. Çünkü CHP de bu işe çok gönüllü, çok istekli. Meclis’teyim ben, havayı görüyorum. Yanılma payım sıfır. Çok istekliler. İyi bir izdivaç olacak belli. Çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum ben koalisyon kurulmasının.

CHP'nin 14 maddelik protokolü ne olacak?

Koalisyon kurmaya karar verirseniz bütün ilkelerde anlaşırsınız. Bir adım sen, bir adım ben mantığıyla koalisyon gerçekleşir. Bence bunlar teferruattır. Önce niyet esastır. Görüyorum ve anlıyorum ki CHP de, AKP de bu işe çok hevesli. İkisi de aşırı hevesli olduğu için çok kolay anlaşırlar. Yok bakanlık taksimatı vs onlar teferruattır. Çok çabuk hallederler o işleri, ikisi de niyetli. Kurulur bu hükümet.

"AKP-CHP koalisyonunu oldu gibi görüyorum"

Benim içinde olduğum koalisyondan bu daha zor olur. O zaman partiler arasında ciddi bir uyum vardı, ciddi bir sorun yaşanmadı. Arabulucular görevlerini iyi yapıyordu. Ben o koalisyonun kuruluş aşamasında bakan taksimatını yapan kişiyim. Arabuluculuk faaliyetlerinde de bulundum. Dolayısıyla ritmini, havasını biliyorum bu işin oluşumunu. Ben şu anda AKP - CHP koalisyonunu oldu gibi görüyorum. İkisi de çok istekli. Ama bir de şunu söylemem gerekiyor: Seçim akşamı Genel Başkanımızın yaptığı açıklamayı da iyi okumak lazım. Genel Başkanımız orada önce olmazları gösterdi, sonra iktidara dedi ki, “Bunlarla yapamıyorsan, bana geleceksen, çözüm sürecini rafa kaldıracaksın. 17-25 Aralık hissiyatıma dikkat edeceksin. Cumhurbaşkanı da anayasal sınırlar içinde olacak. Bunları da kabul etmiyorsan seçime de varız” dedi.

'Kilit nokta çözüm süreci'

Burada kilit nokta çözüm süreci. İki koalisyon ihtimali görünüyor: AKP-CHP, AKP-MHP. Bu iki ihtimalin belirleyici unsuru, çözüm süreci ile ilgili verilecek karar olacak. Eğer çözüm sürecine devam diyorsa CHP ile kuracak. Rafa kaldırdım diyorsa koalisyonu MHP ile kuracak demektir. Ama bu süreçte geniş çevrelerin AKP-CHP koalisyonunu istemesi, biraz da AKP’nin yaptığı kirli pazarlıkların, çözüm süreci ile ilgili verdiği sözlerin etrafa saçılmaması için örtülü çözüm sürecini sürdüreceğini tahmin ediyorum."

17-25 Aralık dosyalarının CHP ile koalison kurulsa ile açılacağını söyleyen Aydın, "CHP ile bir hükümet kursa da bu soruşturma komisyonları kurulur, AKP de bunu engelleyemez. AKP içinden de oy verenler olur." açıklamasını yaptı.

'Çözüm Süreci erken seçimi tayin eder' iddiası

AK Parti'nin çözüm sürecinde muhatabına tutamayacağı sözler verdiğini savunan Koray Aydın, CHP'nin buna kesinlikle evet diyemeceğini öne sürerek, "Zaten erken seçimi de o tayin edecek." dedi. Koray Aydın ayrıca AK Parti'nin Baykal seçilsin diye bir hamle yapmayacağını söyledi.

Seçmen muhalefete neden şans vermedi?

"Muhalefete neden şans vermedi seçmen?" sorusuna Aydın, AKP dünya tarihinin devlet gücünü en organize kullanan partisi. Dünyada bir numara. Yarışırken AKP ile yarışmıyorsunuz. Müthiş bir devlet gücünü acımasızca kullanan bir organizasyon ile yarışıyorsunuz. Birçok insanı yıldırmış. Korkunun hapsettiği insanlar var" diye yanıt verdi.

Seçim öncesi akşamı HDP tahmini yüzde 12.7

Seçim sonuçlarını da değerlendiren Aydın, "HDP’yi 12’nin üzeri tahmin etmiştim. Hatta son akşam 12.7 yazmıştım. Çok yanılmadım. MHP’de biraz yanıldım. 18 bekliyordum. Onun dışında CHP’yi, AKP’yi neredeyse tam bildim." diye konuştu.