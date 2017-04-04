MHP’li Atila Kaya: Türkiye ekonomisi bir erken seçimi kaldırır mı?

Referandumda ‘hayır’ oyları için çalışmalarını il il dolaşarak yürüten MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın erken bir seçim ihtimali görmediğini söyledi.

Anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da kabul edilmesi halinde çok sayıda uyum yasalarının çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Kaya, “Bu kanunlar çıkmadan seçime gidilemez “ dedi. Cumhurbaşkanın şu anda filen her türlü yetkiyi kullandığını kaydeden Kaya, “Ne diye erken seçime gidecek. Yüzde 49.5 oy almışsın, sen neyi yapamıyorsun da hangi engelin var da seçime gideceksin” diye konuştu.

“Türkiye ekonomisi erken seçimi kaldırır mı?

MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya T24’ün ‘erken seçim’ tartışmalarıyla ilgili sorusuna ekonomiye dikkat çekerek ‘ Türkiye bir seçimi daha kaldırır mı” diye yanıt verdi. Neredeyse bir yıl içinde 7 Haziran, 1 Kasım şimdi de 16 Nisan referandumu yapıldığını ifade eden Kaya’nın değerlendirmeleri şöyle.

“Şöyle düşünüyorum, evet çıkması halinde belli bir süre uyum kanunlarının çıkması için geçecek. Bu kanunlar çıkmadan seçime gidilemez ama bu kanunlar ne kadar zaman alır, Meclis çalışır bir seneyi mi, 6 ayı mı bulur belli değil. Hayır çıkması durumunda netice itibariyle referandumu kaybettim psikolojisi göze alır mı? Ne diye erken seçime gidecek. Son seçimlerde yüzde 49.5 oy almışsın, sen neyi yapamıyorsun da hangi engelin var da seçime gideceksin. Türkiye’nin etrafı bir ateş çemberi, son bir yıl içinde 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri ve referandum ekonomi bunu kaldırır mı? Şu anda zaten fiilen her türlü yetkili kullanıyor mu? Yetkiyi aldıktan sonra HSK ve partili cumhurbaşkanı yürürlüğe girecek. Onun dışında her türlü yetkiyi fiilen yapıyor.