MHP'li Aldırmaz istifa etti!

T24 - Adana Kent Gazetesi'ne konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Tuncel, Ankara'da temaslarda bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zihni Aldırmaz'ın MHP'den istifa ettiğini açıkladı.



Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz’ın partisi MHP’den istifa ettiğine ilişkin haberi doğrulayan belediye Meclis 1. Başken Vekili Mustafa Tuncel,’ Aldırmaz Adana’nın çıkarları için üzerine düşeni yapmıştır.’ dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği görevine MHP’den aday olan zihni Aldırmaz Bağımsız Mustafa Tuncel ve Mustafa Akyüz ile birlikte CHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla bu göreve seçilmişti.

Başkanvekili Aldırmaz şehrin şehir içi trafiğini rahatlatmak için geçtiğimiz günlerde 50 milyon liralık borçlanma için Meclis’ten yetki almış ve bu projenin 2011 yılı içerisinde tamamlanacağını söylemişti.



Bilindiği gibi zihni Aldırmaz ve Mustafa Tuncel Belediye Meclis üyeleriyle birlikte ‘ Ortak akıl ve ortak başarı’ şiarı ile yola çıkmış gündemlerinin birinci sırasına da Adana’nın sırtındaki 800 milyon dolarlık Raylı sistem borcunu merkezi hükümete devretmeye çalışıyordu.



