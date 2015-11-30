MHP’li Akşener: Eğer tüzük değişirse aday olacağım

MHP’de genel başkanlık için adı geçen ve aday olup olmayacağı merak konusu olan Meral Akşener, “Tüzüğün değiştirilmesi için imza toplayacağız. Eğer tüzük değişirse aday olacağım” dedi.

FOX TV’de Fatih Portakal’a konuşan Meral Akşener, “Aday gösterilmediğim için Devlet Bahçeli’ye bir kırgınlığım yok. Çünkü biliyorum ki MYK’mız o listeyi yapma hakkını sayın Bahçeli’ye verdi. O da böyle bir tercihte bulundu. Saygı duyuyorum bu nedenle kırılmadım” diye konuştu.

Akşener, MHP genel başkan adaylığı için "İki aşamalı bir yola çıktık. Tüzük değişikliği yapabilmek için delegelerimizden noter onaylı bir evrak istiyoruz çağrı yaptık. Bunu başardıktan sonra, 249 civarında imzalı evrak gerekiyor. Sonra o evrakları götürüyorsunuz, genel merkez inceliyor, daha sonra kongreye davet edip etmeyeceğine karar veriyor. Bu kongrenin yapılacağına ve tüzük maddesinin değişeceğine, seçimli bir kongre yapılacağına inanıyorum. O zaman aday olacağım. Benim başarı kriterim MHP’yi tek başına iktidar yapmaktır, ben başbakan olacağım." dedi.

1 Kasım'da milletvekilliğine aday gösterilmemesine ilişkin de Akşener, şöyle konuştu; "Sayın Bahçeli’nin hakkında konuşmamaya karar verdim. Sayın Genel Başkan’a bütün politikalara ilişkin tek başına karar verebileceği bir yolu açtı kurullarımız. Milletvekili listeleriyle ilgili bütün kararları kendisine verdi. Seçim stratejilerini oluşturma yetkisini de kendisine verdiler. Bu kadar yetkiyi bir genel başkan alıp da 7 Haziran seçimlerindeki sonucu muhafaza etmemişseniz, sorumluluğu üstlenmeniz gerekir. Kurultayı Sayın Bahçeli toplamalıdır, 11.9 konusu tartışılmalıdır, 6 ay evvel Sayın Bahçeli’yi seçen kurulun önüne çıkmalıyız ama yapmayacak gibi görünüyor. Sayın Bahçeli’ye kırgın değilim. İçimde aday gösterilmediğim için bir sitem yok, nedenini kimseye sormadım ama MYK’mız bu hakkı Bahçeli’ye verdi, o da böyle bir tasarruf kullandı."

Meral Akşener, 1 Kasım’da aday gösterilmeme sürecinin Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde başladığını ve gazetecilerin bu yönde söylemlerinin neden olduğunu söyledi. Akşener, “Gazeteciler aday gösterilmememe sebep oldu. Cumhurbaşkanlığı döneminde herkes aday olmamın ne kadar güzel olacağını söyledi, süreç bununla başladı. Deniz Zeyrek’i ziyaretinde de “Hep Meral Akşener” diye şikâyet etti. ‘Çizerim’ dedi, çizdi” şeklinde konuştu.