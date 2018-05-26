MHP'li Akçay'dan "İyi Parti'nin para kaynakları araştırılsın" talebi: Bu değirmenin suyu nereden geliyor?

Manisa'da bir iftar programına katılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, siyasette paranın kaynağının fevkalade önemli olduğunu söyleyerek, "İyi Parti'nin para kaynaklarının nereden geldiği belli değil, bunun açıklanması gerekir. Siyasette paranın kaynağı fevkalade önemlidir" diye konuştu.

Sarıgöl ilçesinde iftar programına katılan Akçay, burada yaptığı açıklamada, İyi Parti'nin para kaynaklarının araştırılması gerektiğini belirterek, "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" diye sordu. "İyi Parti bu kadar parayı nereden buluyor? Bunun cevabını merak ediyorum" diyen Akçay, şöyle konuştu:

"Para kaynakları açıklanmalı"

"Harcamaların kaynakları nereden temin ediliyor? Görüldüğü kadarıyla çok lüks para harcıyorlar. Siyasette paranın kaynağı fevkalade önemlidir. Acaba hangi kanallardan bu parayı alıyorlar? Bunun açıklanması gerekir. Siyasette paranın kaynağı fevkalade önemlidir. MHP'nin para kaynakları bellidir. Devlet desteği almakta, diğer partiler de devlet desteği alıyor, gelirleri bellidir. İyi Partinin para kaynaklarının nereden geldiği belli değil. Bunun açıklanması gerekir. Siyasette para kaynaklarının açıklanması bu işin olmazsa olmaz şartlarındandır."