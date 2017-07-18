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Politika

MHP’li Akçay: Yemin sadece bir ritüel değildir

"Yemin etmeyen milletvekiline maaş verilmeyecek, pasaport alamayacak, oda ve personel tahsis edilmeyecektir"

18 Temmuz 2017 19:59

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Anayasa Komisyonunun dünkü toplantısında kabul edilen milletvekili yeminiyle ilgili anayasa aykırılık iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. “İçtüzük değişikliği teklifinde Anayasaya aykırılık söz konusu değildir” diyen Akçay, “Yemini aynen okumak bir mecburiyettir. Yemin sadece bir ritüel değildir. Milletvekili yemini Anayasa’da da hüküm altına alınmış olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin göreve başlamasının bir şartıdır” dedi.

Akçay’ın açıklaması şöyle:

Anayasa’nın 81’inci maddesi “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri göreve başlarken aşağıdaki şekilde ant içerler” diyor. Yani göreve başlamanın ön şartı olarak zaten Anayasa getirmiş, İçtüzük de buna paralel olarak bir hüküm getiriyor. 24’üncü Dönem Uzlaşma Komisyonunda mutabık kalındığı üzere milletvekili yemininin “aynen” okunacağı İçtüzük değişikliğine işlenmiştir.

Yemin sadece bir ritüel değildir. Milletvekili yemini Anayasa’da da hüküm altına alınmış olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin göreve başlamasının bir şartıdır.

“Yemin etmeyen milletvekili maaş alamayacak”

“İçtüzükte yapılan değişiklikle yemin etmeyen milletvekili meclis çalışmalarına katılamayacak; kanun teklifi, soru önergesi veremeyecektir. Ayrıca yemin etmeyen milletvekiline maaş verilmeyecek, pasaport alamayacak, oda ve personel tahsis edilmeyecektir.

Bu düzenlemeyle milletimizin talebini yerine getirmiş olacağız ve milletvekilliği statüsünün istismar edilmesinin önüne geçmiş olacağız.”

 

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