-MHP'Lİ AKCAN: BAKANIN GÖREVDEN ÇEKİLMESİ LAZIM TBMM (A.A) - 15.02.2011 - CHP'nin Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker hakkında verdiği gensoru önergesinin ön görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda yapılıyor. MHP grubu adına konuşan Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan, Eker döneminde iyi şeylerin olmadığını belirterek, ''Gizli oylama olsa Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri o bakanın orada kalmasına izin vermez'' görüşünü dile getirdi. Çiftçinin üretimden vazgeçtiğini belirten Akcan, et ithalatına değindi. Bakanlık genelgesiyle ithal edilen hayvanların sakatatlarının imha edilmesinin istendiğini, ''deli dana hastalığı'' riski olduğu için genelgenin yayımlandığını belirten Akcan, ''Deli dana hastalığı ithal ettik. Bunu bilen tüketici ithal eti almadı. Bursa'da ölen hayvanlar dışarı atıldı. Etlerini köpekler yedi. İthal edilip TİGEM'e getirilen hayvanlarda löseminin hayvanlarda görülen muadili olan hastalık çıktı. Bu hayvanların sütünü içenler meme kanseri riski altındadır. Sayın Bakanın kendisine saygı gereği bu görevden çekilmesi lazım'' diye konuştu. Akcan, hayvan ithalatının durdurulmasını da istedi. CHP Grubu adına konuşan Muğla Milletvekili Gürol Ergin, Türkiye'nin tarımda ithalatçı konuma düştüğünü, çiftçinin borcunu ödeyemez hale geldiğini ifade etti. Mazotta, verilen desteğin 3 katı vergi alındığını, çiftçinin traktörüne binmekten korktuğunu dile getiren Ergin, mevcut hükümet ve bakan döneminde Cumhuriyet tarihinin tarımdaki en düşük büyümesinin görüldüğünü öne sürdü. Tarımdan kopanların kentlerde gıda yardımına muhtaç hale geldiğini belirten Ergin, narenciye üreticisinin büyük sıkıntı içinde olduğunu, ürünün dalda kaldığını söyledi. Ergin, ''Bakanlığın kılı kıpırdamıyor'' dedi. Ergin, Türk halkının Eker sayesinde ilk kez 10 TL'ye domates yediğini belirterek, ''Çiftçi feryat ediyor. Bu kadar duyarsız kalan bir kişi bakanlık koltuğunda kalabilir mi?'' diye sordu. Akcan'ın dile getirdiği sakatat imhasına ilişkin bakanlık genelgesine değinen Ergin, ''İthal hayvanlarda deli dana riski olduğunu bu bakan biliyor ama eti millete yedirmekte tereddüt etmiyor. Türk tarımının Sayın Bakan sayesinde bakanlıktan umudu kalmamıştır. Gensoru için desteklerinizi bekliyoruz'' diye konuştu. BDP Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, tarım politikalarının IMF'nin dayattığı politikalar üzerinden yürütüldüğünü, dolayısıyla gensorunun Eker değil hükümet ve başbakan hakkında verilmesi gerektiğini ileri sürdü. Tarımsal üretimin tekellere bırakıldığını, arazilerin yarısının ipotekli olduğunu, çiftçinin borç batağı içinde yüzdüğünü kaydeden Yıldız, ''Türkiye, birçok tarımsal üründe kendine yeterliyken başta buğday olmak üzere birçok üründe ithalatçı konumuna düşmüştür'' dedi. Üretici ürün fiyatlarının marketlerde 4 katına çıktığını, karı tüccarın yaptığını anlatan Yıldız, ''Bu, çiftçiye, 'üretme, olabiliyorsan tüccar ol' demektir. Bu, tüccar siyasetin sonucudur'' görüşünü dile getirdi. Türkiye'de tarım ve hayvancılık politikalarının stratejik olduğunu, hükümetten hükümete değişmediğini belirten Yıldız, ''O nedenle biz gensoruya taraf olmayacağız, çekimser kalacağız'' dedi. Gensorunun ön görüşmeleri sürüyor.