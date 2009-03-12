MHP'li adayın otobüsü kurşunlandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesi'nde MHP Belediye başkan adayı Ramazan Kabalak'ın seçim otobüsü, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.





Şarkikaraağaç İlçesi'nde MHP'nin başkan adayı Ramazan Kabalak, seçim çalışmaları sonrası partililerle birlikte ilçe merkezindeki seçim bürosuna gitti. İçeride oturdukları sırada üzerinde MHP'li Ramazan Kabalak'ın resimlerinin bulunduğu seçim bürosunun önünde park halindeki 07 JR 069 plakalı otobüse bir otomobilden 2 el ateş edildi.



Yaşanan bu olay sonrası polisi aradığını ve seçim bürosuna polis eşliğinde döndüklerini anlatan Kabalak, "Büroda partili arkadaşlarımızla değerlendirme yaparken 2 el silah sesi duyduk. Dışarı çıkıp baktığımızda büronun önündeki seçim otobüsünün kurşunlanmış olduğunu gördük" diye konuştu. Şarkikaraağaç'ta sakin bir seçim geçirmeyi dileyen Kabalak, "Bu tür hareketler hiç hoş değil. Demokratik bir seçim ortamına gölge düşürmeye kimsenin hakkı yok" dedi. Seçim otobüsüne yapılan silahlı saldırıyı nefretle kınadığını kaydeden Kabalak, kurşunlama öncesinde partililerin bulunduğu araçların önünün de bazı kişiler tarafından kesildiğini söyledi.



Aynı gece Şarkikaraağaç İlçesi'nde AKP'li bir grupla MHP'li bir grup arasında da tartışma çıktı. Büyüyen kavgada bazı partililerin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.