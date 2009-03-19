MHP’li adaydan suç duyurusu

MHP'nin Güngören Belediye Başkan adayı Recep Mahmutoğlu, paravan şirketlerden yaklaşık 2 milyon TL tutarında sahte fatura aldığını öne sürdüğü Güngören Belediyesine ait şirketin yönetim kurulu üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Mahmutoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Altyapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yüzde 98,5 hissesinin Güngören Belediyesine ait olduğunu bildirdi.



Bu şirketin son 5 yılda belediyeden 12 milyon TL'lik hak ediş aldığını iddia eden Mahmutoğlu, şunları kaydetti:



"Maliye'ye verilen beyannamede yaptığımız incelemede, bu şirketin olmayan şirketlerden yaklaşık 2 milyon TL tutarında sahte fatura aldığını tespit ettik. Yani Güngören Belediyesine bağlı şirket, belediyeden aldığı 12 milyon TL'lik gideri gösterebilmek için 2 milyon TL'lik sahte, naylon fatura kullanmıştır. Bu faturalar Maliye'nin kayıtlarında sakıncalı mükellefler olan şirketlerden alınmıştır."



Bu belediye şirketinin niçin kapatılmadığını soran Mahmutoğlu, "Çünkü bu gibi işler için kullanılıyor, kaynak aktarımında kullanılıyor" dedi.



Altyapı Elamanları Sanayi A.Ş'nin naylon fatura kullandığı şirketlerden birinin belediyenin yıllardır iş yaptığı Üneşler Turizm İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş olduğunu ifade eden Mahmutoğlu, Üneşler'in 17 yıldır Güngören Belediyesinin temizlik ve çöp toplama işlerini yaptığını öne sürdü.



Mahmutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu şirket Cemal Üneş ve Hülya Tekin adına kayıtlı. Ama ne olduysa yaklaşık bir ay önce şirketin ismi değişti ve Merkez İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oldu. 500 bin TL sermaye ile kurulan merkezin ortaklık yapısına baktığımızda yine Cemal Üneş ve Hülya Tekin'i görüyoruz. İşte bu şirket, Güngören Belediyesinin 2004 yılında temizlik ihalesini 3,5 milyon TL'ye almıştı. 2008'e gelinde ise bu şirkete aynı işler için verilen hak ediş tutarı 16,5 milyon TL. 2009 bütçesine konulan rakam ise 20 milyon 177 bin TL. Aradan geçen 5 yılda temizlik ve çöp toplama işleri 6,5 kat fazla bir miktara aynı kişiye, aynı firmaya verildi."



Mahmutoğlu, Güngören Belediyesinin kaynaklarının bir şekilde birtakım yerlere aktarıldığını öne sürerek, "Haksızlık olduğunu, Güngörenliler'in parasının yendiğini söylüyoruz. Eğer göreve gelirsek de her kuruşun hesabını soracağız" dedi.



Basın toplantısına MHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya ile bazı partililer katıldı.



