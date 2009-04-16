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Politika

MHP'li adaya silahlı saldırı

Ayvalık'ta 29 Mart yerel seçimlerinde MHP'den belediye başkan adayı olan mimar Mehmet Sıray, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

16 Nisan 2009 03:00

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 29 Mart yerel seçimlerinde MHP'den belediye başkan adayı olan mimar Mehmet Sıray, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.


Alibey Adası'nda (Cunda) spor yapan Sıray, bir otelin yakınında, yaya olarak yanına yaklaşan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ayak ve bacaklarına 4 kurşun isabet eden Sıray yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Sıray'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada, Sıray'ın saldırıda yaralandığı haberini alan partililer hastaneye geldi. Olay yerinde inceleme yapan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Rafet Kantar, zanlının arandığı söyledi.

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