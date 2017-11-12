MHP'li Adan: MHP'nin baraj problemini düşünmek akıl dışı bir olay

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP'nin hiçbir dönem baraj problemi olmadığını belirterek, "Burada gördüğünüz manzara ortada. Bugün Türkiye'de en haklı, söyledikleri en iyi anlaşılan ve milletin lehine irade ortaya koymuş MHP'nin baraj problemini düşünmek akıl dışı bir olaydır" dedi.

MHP'nin millete bir tek zararı olmadığını dile getiren Adan, "MHP lideri Alparslan Türkeş ve Devlet Bahçeli'nin söyleyip de bu milletin zarar gördüğü tek bir şey var mı? Tarihi haklılığı kazanıyoruz fakat milletimiz çok büyük zarar görüyor. Biz MHP olarak, istikrarın, devletin ve demokrasinin teminatıyız. MHP'yi verilen destek istikrara verilen destektir, demokrasiye verilen destektir, devletin insanlık var oldukça yaşamasına öncülük yapan iradeye verilen destektir" diye konuştu.

TIKLAYIN - Bahçeli'den "MHP, barajın altında" anketlerine ilişkin açıklama: Yüzde 10 çok ağır, düşürülmeli

"Baraj tartışmaları art niyetli"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajıyla ilgili açıklamalarına değinen Adan, şunları söyledi:

"Genel Başkanın açıklaması çok açık. Bunu kavrayanlar var, kavramayanlar var. Türkiye'de tartışılması gereken bütün konuların ortak akılla şekillenmesi noktasında bir irade ortaya konmuş. MHP'nin ne söylediğini hiç düşünmeden MHP'ye düşmanlık yapanlar onu saptırıyorlar. Orada MHP Genel Başkanı'nın söylediği şeyler çok açık. MHP'nin hiçbir dönem baraj problemi olmamıştır. Burada gördüğünüz manzara ortada. Bugün Türkiye'de en haklı, söyledikleri en iyi anlaşılan ve milletin lehine irade ortaya koymuş MHP'nin baraj problemini düşünmek akıl dışı bir olaydır. MHP güçlüdür, söyledikleri doğrudur, milletimiz bunu kavramıştır. Kimse endişe etmesin, o baraj tartışmaları son derece art niyetli yapılan tartışmalardır."