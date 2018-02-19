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Politika

MHP'li Adan: AK Parti ile kurulan milli mutabakat bir menfaat ilişkisi değil, oyumuz yüzde 65

"Biz, Türkiye için bir beraberlik kurduk"

19 Şubat 2018 02:10

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, AKP ile partisinin yaptığı seçim ittifakına ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Adan, "Milli mutabakatın bugün Türkiye'deki oyu yüzde 65'tir. Dolayısıyla bugün, milletimizin birliğine kast edenlerle omuz omuza olanların seçimlerde hüsrana uğrayacağını görmüş bulunmaktayız" dedi. Adan, "MHP'nin AK Parti ile kurduğu milli mutabakatın bir menfaat ilişkisi olmadığını" vurguladı.

Partisinin Sultangazi İlçe Başkanlığınca Ahmet Yesevi Kültür Merkezinde düzenlenen üye katılım programında konuşan Adan, Türkiye'nin kendisine yönelik terörist tehditleri her yerde giderecek güçte olduğunu belirterek, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki bırakın Diyarbakır'ı, Afrin'de eşkıyanın başına çakıyoruz mermiyi" dedi. 

CNN Türk'te yer alan habere göre, MHP'nin AK Parti ile kurduğu milli mutabakatın bir menfaat ilişkisi olmadığını vurgulayan Adan, "Genel başkanımıza 'Bakanlık mı istiyorsunuz?' diye sorduklarında, 'Bu iğrenç bir iftiradır' dedi. 'MHP, menfaat saikiyle bu mutabakatı düşünüyor' diyen siyaset esnaflarına bütün yetkili kurumlarımız en asil cevabı verdi. Biz, Türkiye için bir beraberlik kurduk." ifadelerini kullandı.

Celal Adan, "15 Temmuz'da polisin askeri, askerin polisi vurduğu, Meclisin bombalandığı, köprülerin tutulduğu, Türkiye'nin çökertilmek istendiği bir süreçte,  Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde PKK terör örgütünün ABD destekli ihanetinin devam ettiği bir sırada elbette milletin seçtiği iktidarın yanında yer alacaktık, elbette devletin yanında yer alacaktık." diye konuştu.

Adan, sözlerini, "Mili mutabakatın bugün Türkiye'deki oyu yüzde 65'tir. Dolayısıyla bugün, milletimizin birliğine kast edenlerle omuz omuza olanların seçimlerde hüsrana uğrayacağını görmüş bulunmaktayız."  diye tamamladı.

Program, partiye katılan üyelere rozet takılmasıyla sona erdi.

 

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