-MHP'Lİ 2 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI KONYA (A.A)- 06.09.2010 - Konya'nın Yunak ilçesi Turgut Belde Belediyesi'nin MHP'li Başkanı Remzi Yalım ve Emirgazi ilçesi Işıklar Belde Belediyesi'nin MHP'li Başkanı Mahmut Uslu, patilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti. AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ziya Özboyacı, MHP'den istifa ederek AK Partiye'ye katılan belediye başkanlarıyla birlikte, il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Özboyacı, 13 Eylülde Türkiye'nin kazanacağı bilincinde olan yerel yönetimlerden sorumlu belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldıklarını belirtti. Partilerine olan teveccühün artarak devam ettiğini belirten Özboyacı, ''Bugün de MHP'den istifa eden Yunak Turgut beldesi Belediye Başkanı Remzi Yalım ve 4 belediye meclis üyesi, yine MHP'den istifa eden Emirgazi İlçesi Işıklar beldesi Belediye Başkanı Mahmut Uslu ve meclis üyeleriyle birlikte partimize katılmışlardır'' dedi. Özboyacı, ayrıca Meram ilçesi Hatunsaray belde Belediyesin MHP'li Meclis Üyeleri Mehmet Zorlukaya, Ömer Kurşun, Yılmaz Akpınar, Sarayönü ilçesi Kurşunlu belde Belediyesin MHP'li Meclis Üyeleri Latif Köroğlu ve Ekrem Keleş, Ahırlı ilçesi Akkise belde Belediyesinin MHP'li Meclis Üyeleri Ahmet Altunbaş, Hasan Başaran, Ali Gök ve Mehmet Özata, Akkise eski Belediye Başkanı Abdullah Kayaalp, 2009 Seçimlerinde MHP'den Akkise belediye başkan adayı Ethem Ertul ile Akkise MHP Belde Teşkilatı Başkan Yardımcısı Abdullah Başar, yönetim kurulu üyeleri Bekir Dilekli, Nevzat Gültekin ve 100'e yakın MHP'li üyenin AK Parti saflarına katıldıklarını kaydetti. Referandum sürecinde MHP'nin tabanının çözüldüğünü dile getiren Özboyacı, ''Çünkü MHP'li pek çok kardeşimiz, MHP'nin politikalarını benimsememektedir. Özellikle 1980 İhtilali'nde MHP'lilerin çekmiş olduğu işkence ve zulümleri hatırlayarak bu değişikliğe onay vermekte ve özgürlüklerin savunucusu partimize katılmaktadırlar. Bu desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum'' diye konuştu. Özboyacı bugüne kadar MHP'den 6, CHP'den 1, DP'den 2 belediye başkanı, MHP'den 24 meclis üyesi, CHP'den 9 meclis üyesi, DP'den de 2 meclis üyesinin partilerine geçtiğini sözlerine ekledi.