MHP:Konyaspor maçı neden TRT-6’dan verildi?



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, geçtiğimiz hafta Pazar günü Atatürk Stadyumu’nda oynanan Konyaspor-İstanbul Güngörenspor karşılaşmasının TRT’nin Kürtçe yayını TRT-6 kanalından yayınlanmasını TBMM gündemine taşıdı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kalaycı, karşılaşmanın sadece TRT-6 kanalından verilmesinin özel bir amacı olup olmadığını sordu. Kalaycı, maçın diğer kanallardan verilmemesi nedeniyle Türkçe bir maç izlenemediğini ve çok sayıda şikayetin kendisine iletildiğini söyledi.



Kalaycı’nın TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:



-Konyaspor-İstanbul Güngörensporkarşılaşması neden TRT 6’dan canlı yayınlanmıştır? Neden başka bir maç değil de Konya’da oynanan maç bu kanaldan yayınlanmıştır? Amacınız nedir?



-TRT’nin; TRT-1, TRT-3, TRT-4, TRT-TÜRK, TRT-AVAZ, TRT-HABER, TRT-ANADOLU, TRT-SPOR, TRT-BELGESEL, TRT-MÜZİK, TRT-GAP gibi 10’un üzerinde Türkçe yayın yapan televizyon kanalı varken ve karşılaşmanın bu kanallarda canlı yayınlanmaması için hiçbir gerekçe ortada yokken, karşılaşma neden Türkçe yayın yapan bu kanallardan birinde yayınlanmamıştır?



-Konyaspor-İstanbul Güngörensporkarşılaşmasını Türkçe izleyemeyen ya da spikeri ve yazıları anlamadığından zevksiz ve kızgın bir şekilde izlemek zorunda kalan hemşehrilerimden özür dileyecek misiniz?





