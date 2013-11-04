'Rusya, Türk hava sahasına son ki haftada neden üç kez uçuş yaptı?'

Hülya Karabağlı/ Ankara

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a, “Rusya’ya ait IL-20 tipi askeri istihbarat uçağının son iki hafta içinde neden üç kez Türk hava sahası sınırına uçuş yaptığını” sordu. “ Bu konuda Rusya’da bilgi alındı mı” dedi.

Türkkan; önerge gerekçesinde, Türkiye ile Rusya arasında taraf ülkeler üzerinde istihbarat uçuşu yapılmasına izin veren açık semalar anlaşması bulunmasına karşın, söz konusu uçuşlar hakkında Moskova Yönetimi’nin Türkiye'yi bilgilendirmemiş olmasının dikkat çekici olduğunu hatırlattı. Türkkan’ın bakan Yılmaz’a verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

'Bölgenin topografyasına ait veriler'

Rusya’ya ait IL-20 tipi askeri istihbarat uçağı son iki hafta içinde üç kez Türk hava sahası sınırına paralel olarak iki kez Gürcistan sınırından Bulgaristan sınırına, bir kez de Bulgaristan sınırından Gürcistan sınırına kadar uçuş yapmış ve Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar önlemede bulunmuştur. IL-20 uçağı, üzerinde bulunan cihaz ve algılayıcılardan dolayı elektronik istihbarat uçağı olarak tanımlanmakta, uçak üzerinde taşıdığı cihaz ile bölgenin topografyasına ait veriler elde etmektedir.

'Rusya'nın uydu istihbaratı'

Bu durum, Rusya'nın uydu istihbaratının, Türkiye'nin Karadeniz hattında bazı yeni düzenleme ve askeri yapılanma saptaması durumunda bunun teyidi için yakın görüntülemeye gereksinim duymuş olabileceği değerlendirmesini de beraberinde getirmektedir. Türkiye ile Rusya arasında taraf ülkeler üzerinde istihbarat uçuşu yapılmasına izin veren açık semalar anlaşması bulunmasına karşın, sözkonusu uçuşlar hakkında Moskova yönetiminin Türkiye'yi bilgilendirmemiş olması dikkat çekmektedir. Rus uçaklarının Türk hava sahası sınırına kadar uçuş nedeni sır olarak kalmıştır.

1-Rusya’ya ait IL-20 tipi askeri istihbarat uçağının son iki hafta içinde neden üç kez Türk hava sahası sınırına uçuş yaptığı konusunda Rusya’dan bilgi alınmış mıdır?

2-Rusya, Türkiye’ye bu konuda hangi bilgiyi vermiştir, Rus uçağının son iki hafta içinde üç kez Türk Hava sahası sınırına paralel uçuş yapmasının gerekçeleri nelerdir?

3-Türkiye ile Rusya arasında taraf ülkeler üzerinde istihbarat uçuşu yapılmasına izin veren açık semalar anlaşması bulunmasına karşın, söz konusu uçuşlar hakkında Moskova yönetimi Türkiye'yi neden bilgilendirmemiştir, bu soru Rus yetkili makamlarına sorulmuş mudur?

4-Rusya'nın uydu istihbaratının, Türkiye toprakları üzerinde bazı bilgilerin teyidi için yakın görüntüleme yapma hakkı var mıdır, buna neden gereksinim duyulduğu konusunda Rusya’dan bilgi alınmış mıdır?