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'MHP'den Yurt Atayün'e veto' iddiası

'Bir cemaate yakın olduğu öne sürülen bir polis müdürünü aday göstermemiz söz konusu olmaz'

25 Şubat 2015 16:33

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün MHP'den aday adaylığına sıcak bakılmadığı öne sürüldü.

MHP yönetiminin halen Silivri Cezaevi’nde bulunan Yurt Atayün’ün adaylığına soğuk baktığı belirtiliyor. Atayün, memleketi İzmir’den milletvekili aday adayı olmak için geçen günlerde mesleğinden istifa etmişti. Atayün istifa dilekçesini avukatı aracılığıyla son görev yeri olan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne sundu. Atayün aday gösterilmezse mesleğe geri dönebilecek.

 

Kaset iddiası

 

Sözcü’den Kamil Elibol’un haberine göre, MHP yönetimi, 2011 genel seçimleri öncesi milletvekili adaylarına dönük gerçekleştirilen "kaset"lerin sorumlusu olarak cemaati görüyor. İddiaya göre, bu nedenle Atayün’ün adaylığına sıcak bakılmıyor. MHP’den üst düzey bir yönetici Sözcü’ye, "Bir cemaate yakın olduğu öne sürülen bir polis müdürünü aday göstermemiz söz konusu olmaz" dedi.

 

Ağabeyi: Aday değilim

 

Atayün’ün Polis Başmüfettişliği’nden ihraç edilen ağabeyi Anadolu Atayün ise milletvekili adaylığı düşünmediğini belirtti. Anadolu Atayün Sözcü’ye şunları söyledi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açılan idari disiplin soruşturmasında kardeşim hakkında meslekten ihraç cezası talep edildi. Ancak, hakkındaki suçlamalar zaman aşımına girdiği için ihraç edemediler ve aleyhine ceza çıkmadı. Kardeşim açıkta. Milletvekili adaylığı için hiçbir engeli yok. Bende önce açığa alındım, sonra ihraç edildim. Emniyet Genel Müdürlüğü aleyhine açtığım dava devam ediyor. Davayı kazanıp Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndaki Polis Başmüfettişliği görevime tekrar döneceğim."

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