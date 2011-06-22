-MHP'DEN YSK'YA YENİDEN İTİRAZ ANKARA (A.A) - 22.06.2011 - MHP, gümrük kapılarındaki oyların partilere dağıtımının hesaplanmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yeniden itirazda bulundu. MHP, partinin İstanbul 1. Bölge 3. sıra adayı Hayrettin Nuhoğlu'nun da milletvekili seçildiğini iddia ederek, bölgedeki oyların yeniden sayımını istemişti. Beykoz İlçe Seçim Kurulu MHP'nin itirazını kabul etmiş, ancak gümrük oylarının dağılımının ardından İstanbul İl Seçim Kurulu, Nuhoğlu'nun milletvekili seçilemediği yönünde karar vermişti. Bunun üzerine, MHP 19 Haziran Pazar günü, YSK'ya başvuru yaparak gümrük oylarının hesaplanmasına ilişkin kurul genelgesinin iptal edilmesini ve gümrük oylarının dağıtımının yeniden hesaplanmasını istemişti. YSK, MHP'nin bu başvurusunu aynı gün sonuçlandırarak reddetmişti. Parti, bugün de YSK'ya başvurarak gümrük oylarının dağıtımına ilişkin hesaplamanın yeniden değerlendirilmesini istedi. Kurul, bugünkü gündem toplantısında bu başvuruyu da ele alacak.