-MHP'den yıpranma payı teklifi TBMM (A.A) - 15.11.2011 - MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, basın çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı ile ilgili haklarının 2008 yılından geçerli olmak üzere aynen iade edilmesi için kanun teklifi verdi. Kalaycı, partisinin grup başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır'ın da imzasının bulunduğu teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. Teklifin gerekçesinde, düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın yayın özgürlüğünün temel insan haklarından olduğu, bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altına alınması gerektiği belirtildi. Basın çalışanlarının kamuoyuna doğru ve tarafsız bilgiyi, haberi ulaştırabilmek için bütün olumsuz şartlara rağmen görevlerini yerine getirdiği kaydedildi. Gerekçede, şu ifadelere yer verildi: ''Zaman ve mekan kavramlarından bağımsız olarak, her türlü şartta, deprem gibi afetlerde ve savaşlarda veya yaşanan diğer gelişmelerde kamuoyuna haber aktarabilmek için mücadele eden basın çalışanları, aynı zamanda kutsal bir görevi de ifa etmektedir. Kamu vicdanı hassasiyetine sahip olan ve yansıtan gazetecilerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için mevcut sorunlarına çözüm getirilmelidir. Neredeyse günün 24 saatinde kendisini görevde hisseden ve uzun süreli mesai saatleriyle yıpranan basın çalışanlarının yıpranma payı ile ilgili hakları 2008 yılında ellerinden alınmıştır. Haklı, doğru ve yansız bir biçimde bilgilendirme adına güç koşullarda uğraş vermesi nedeniyle yıprandığı ve bazılarının emekliliğini görmeden hayata veda ettiği olgusu ortada iken basın çalışanlarının yıpranma haklarının ellerinden alınması doğru olmamıştır.'' Teklif, basın çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı ile ilgili haklarının, bu yöndeki hükmün kaldırıldığı 2008 yılından itibaren geçerli olmak üzere aynen iade edilmesini öngörüyor. Teklif, basın kartı sahibi gazetecileri, basım ve gazetecilik iş yerleri ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu haber hizmetlerinde çalışanları kapsıyor.